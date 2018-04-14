Генштаб: Россия может вернуться к вопросу о поставках Сирии ЗРК С-300

По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского, атаки были произведены в ночь с пятницы на субботу в период с 3.42 до 5.10 по московскому времени. Причем наши системы противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявили и контролировали все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США Великобритании . Анонсированное участие французской авиации в этих ударах, по данным Генштаба РФ, не зафиксировано.

Рудской сообщил, что в операции задействовались самолеты военно-воздушных сил США В-1B, F-15, F-16, а также самолеты ВВС Великобритании «Торнадо» над акваторией Средиземного моря, корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на объекты ударов над сирийской территорией в районе Эт-Танф, незаконно удерживаемом США.

— Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов, — сообщил представитель российского Генштаба. — По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет. Сведения будут уточняться и доводиться до общественности.

По имеющейся у наших военных информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух — земля». Самолеты «Торнадо» британских ВВС выпустили восемь ракет «Scalp EG».

Рудской отметил, что сирийские средства противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отразили удары авиационных и морских средств поражения. «Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, „Бук“, „Квадрат“ и „Оса“, — сообщил генерал. — Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных нашими специалистами.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба рассказал, что за последние полтора года Россия полностью восстановила систем противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать. Рудской также отметил, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых западных партнеров, Россия отказалась от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. „С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств“, — сообщил генерал.

По его словам, целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. „Данные объективного контроля говорят о следующем. По аэродрому Дювали в ударе участвовали четыре ракеты — все сбиты. По аэродрому Думеир — 12 ракет, все сбиты.

По аэродрому Блэи — 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты“, — отметил Рудской. Он сказал, что аэродромы не пострадали. Из 9 ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, 5 сбито. Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается.

Еще 30 ракет участвовали в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них 7 ракет сбито. Эти объекты, по словам Рудского, якобы имевшие отношение к так называемой „военной химической программе“ Дамаска , частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было.

По информации нашего Генштаба, российские силы противовоздушной обороны были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Наши противовоздушные комплексы не применялись.

— Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма, — заявил Рудской. — При этом удар нанесен именно в тот день, когда в Дамаске должна приступить к работе специальная миссия ОЗХО по расследованию инцидента в городе Дума , где якобы было применено химическое оружие.

Генерал обратил особое внимание, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет — это было зафиксировано Организацией по запрещению химического оружия. А сам факт американской агрессии, по мнению Рудского, свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования, стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе и не имеет ничего общего с декларируемыми целями по борьбе с международным терроризмом.