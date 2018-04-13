Лавров: Малейшие эксцессы в Сирии приведут к последствиям для Европы

«Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому или иракскому опыту. Надеюсь, сейчас на такую авантюру никто не отважится. Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут к новым волнам мигрантов в Европу и многим другим проявлениям, которые совсем не нужны ни нам, ни нашим европейским соседям», — сказал российский министр.

По мнению Лаврова, такие эксцессы «могут радовать только тех, кто защищен океаном» и рассчитывает дестабилизировать регион для продвижения своих геополитических проектов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп обвинил официальный Дамаск в использовании боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Он пригрозил в скором времени принять против сирийских властей меры военного характера.