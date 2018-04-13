Глава МИД Швеции назвала трудным предотвращение военной атаки в Сирии 

СТОКГОЛЬМ, 13 апр — РИА Новости, Людмила Божко. Министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем заявила, что предотвратить военный удар в связи с кризисом по Сирии трудно, но нужно все же попытаться найти политическое решение. Такую точку зрения она высказала в интервью Радио Швеции SR.
"Поезд, вполне возможно, уже ушел. Так это представляется. Но я считаю, что мы в долгу перед сирийским народом, который переживает все ужасы войны вот уже восьмой год, попытаться найти мирное решение. Потому что я не вижу, как можно раскрыть преступление в области международного права совершением еще одного нарушения международного права", — сказала министр, отвечая на вопрос радиостанции о том, можно ли предотвратить военную атаку или же поезд уже ушел.
"Мы попытаемся через Совбез ООН, ведь сегодня будет заседание, решить всеми имеющимися мирными средствами это (кризис — ред.) и найти политическое решение", — продолжила Валльстрем.
По ее словам, специалистам ОЗХО следует провести работу для того, чтобы выяснить все детали вокруг сообщений об атаке в Сирии.
"ОЗХО сейчас находится на месте для того, чтобы выяснить, что именно за оружие использовалось там, и по возможности установить все факты, связанные с этой атакой", — сказала она.
Радио отмечает, что атаку все же, как это представляется, сложно остановить. Как пояснили источники в МИД Швеции, по их данным, «обсуждался также уровень планируемого нападения… многое указывает на атаку средней силы с использованием крылатых ракет по сирийским целям с борта судна в Средиземном море».
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