Глава МИД Швеции назвала трудным предотвращение военной атаки в Сирии

"Поезд, вполне возможно, уже ушел. Так это представляется. Но я считаю, что мы в долгу перед сирийским народом, который переживает все ужасы войны вот уже восьмой год, попытаться найти мирное решение. Потому что я не вижу, как можно раскрыть преступление в области международного права совершением еще одного нарушения международного права", — сказала министр, отвечая на вопрос радиостанции о том, можно ли предотвратить военную атаку или же поезд уже ушел.

"Мы попытаемся через Совбез ООН , ведь сегодня будет заседание, решить всеми имеющимися мирными средствами это (кризис — ред.) и найти политическое решение", — продолжила Валльстрем.

По ее словам, специалистам ОЗХО следует провести работу для того, чтобы выяснить все детали вокруг сообщений об атаке в Сирии.

"ОЗХО сейчас находится на месте для того, чтобы выяснить, что именно за оружие использовалось там, и по возможности установить все факты, связанные с этой атакой", — сказала она.

Радио отмечает, что атаку все же, как это представляется, сложно остановить. Как пояснили источники в МИД Швеции, по их данным, «обсуждался также уровень планируемого нападения… многое указывает на атаку средней силы с использованием крылатых ракет по сирийским целям с борта судна в Средиземном море».

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>