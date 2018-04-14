Как сирийцы высмеяли угрозы Трампа

Несмотря на большой информационный всплеск, сопровождающий угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Сирии в настоящее время, реальная ситуация на местах кажется совершенно иной, и в целом, никаких значительных изменений в поведении сирийцев не произошло. Единственное, что заслуживает внимания, это волна юмора, поднятая тысячами сатирических публикаций касательно американского президента.

Возможное время удара, его масштаб, форма и цели и многие другие вопросы стали главной темой многочисленных публикаций — статей, докладов, анализов — в арабских и мировых средствах массовой информации после твитов американского президента, опубликованных с его мобильного телефона.

Волна насмешек в социальных сетях охватила большую часть сирийского общества, среди них интеллектуалы, журналисты и активисты. Большинство профилей публиковали различные изображения и шутки, которые высмеивали американского президента, в том числе видеоролики, на которых Трамп предстаёт в пьяном виде или участвует в одном из боев по реслингу.

Проблема для сирийского народа — ждать, когда ударит Трамп

Выступающие против режима сирийские и арабские СМИ были заняты анализом американских заявлений и определением целей, по которым, как ожидается, Трамп может нанести удар. Кроме того, они широко распространили изображения передвижений самолетов в сирийском воздушном пространстве, которые окончательно прекратились во вторник вечером, а также публиковали аналитические статьи о выводе военных подразделений из страны в ожидании удара. Однако их ждало разочарование, поскольку вскоре американский президент опубликовал твит, в котором опроверг сведения о том, что назначил дату военного удара.

В то время пока сирийцы продолжали проявлять большую активность в социальных сетях вплоть до поздней ночи, ожидая начало агрессии, новости Трампа исчезли за несколько часов во вторник вечером и в среду после матчей Лиги чемпионов. Сирийцы были заняты обсуждением матча между «Барселоной» и «Реалом» и перестали следить за американским президентом и его твитами.

Сирийский журналист Махер Аль-Мунис в своей длинной публикации на странице в Facebook отметил, что сирийцев можно разделить на три группы. Первая состоит из тех, кто ещё не слышал о планируемом военном ударе, обычно не читает заявления американского лидера и не смотрел заседание Совета Безопасности во вторник. Она представлена теми, кто работает с утра до вечера, учится или изначально не следит за новостями и не любит это делать.

Вторая группа состоит из тех сирийцев, которые слышали о случившемся, также как и о событиях в пригородах Хамы, следили за новостными сообщениями о выборах в Ливане и так далее. Это люди, которые говорят: «Нам не будет тяжелее, чем было прежде, и в будущем нас ждут не более сложные времена, чем те, в которых мы жили и живём сегодня».

Третья группа представляет собой широкую прослойку заинтересованных лиц: журналистов и других работников средств массовой информации, бизнесменов, тех, для кого важен курс доллара. Помимо них в эту группу входят те, кто внимательно следит за новостями, в том числе некоторые матери, как выразился Аль-Мунис.

Он подтвердил, что ситуация в Дамаске в целом довольно обыденная и ничего не изменилось по сравнению с прошлыми днями. По крайней мере он не заметил, чтобы семьи, к примеру, начали уезжать из страны или планировать отъезд из Сирии. Он также не заметил, чтобы кто-либо покупал много хлеба или запасался провизией. Кроме того, жители старого Дамаска по-прежнему любят посещать места, открытые по ночам, нигде не появляются дополнительные барьеры, нет никаких предупреждений о безопасности, машин скорой помощи и так далее.

#جديدة_وذكية #ترامب #الأمراض_العقلية pic.twitter.com/nR0dnhKuiU

— كاريكاتير عصام حنفى (@Esamcartoon) 13 апреля 2018 г.

Новостные сообщения относительно возможной даты военного удара со стороны Соединённых Штатов стали причиной падения сирийского фунта по отношению к доллару на черном рынке. Так, в некоторых районах обменный курс достиг отметки 480 сирийских фунтов после двух недель укрепления местной валюты, когда ее стоимость на черном рынке возросла и обменный курс достиг отметки 400 сирийских фунтов, в то время как в Центральном банке он установился на уровне 434 сирийских фунтов.

Примечательно, что ответной реакцией сирийского общества стало равнодушие и ирония, несмотря на серьезность ситуации и возможность агрессии со стороны США. Возможно, причиной тому является тот факт, что сирийцы живут в условиях войны уже более семи лет. Все это время сирийцы становились свидетелями различных видов войн, убийств и разрушений, которые стали частью их повседневной жизни вплоть до того, что на угрозы Трампа стало «модным» отвечать насмешками перед лицом войны, которая принесла смерть во все города, улицы и дома и убила сам страх перед смертью.