СМИ Польши: прозвище «Газпутин» наполняется новым смыслом

Пятого апреля прошло заседание Совета Безопасности ООН , посвященное делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, а на следующий день США расширили санкции против России за преступные действия этого государства в мире и его попытки повлиять на выборы в других странах, пишет на портале «вПолитице» (06.04) экономист и предприниматель Ежи Белевич. В этом контексте он задается вопросом, чем же отличается «дело Скрипаля» от смоленской катастрофы? В первую очередь тем, что в 2010 году «Запад свято верил в благие намерения Путина, президент Обама проводил политику „перезагрузки“, а канцлер Меркель, улыбаясь, открывала вместе с Путиным газопровод „Северный поток“», — отвечает он.

Объединяет их, в свою очередь, российская пропаганда и информационная война, которую Путин в прошлом вел против Польши , а сейчас ведет против других демократических стран, используя для воздействия на Западную Европу и США те методы, которые он отработал на поляках. Россия стремится создать информационный хаос, в котором преступник может умыть руки и выдать себя за жертву. А окончательный аргумент россиян всегда звучит так: «даже если это были мы, вы же не объявите нам войну», — подводит итог автор комментария.

К чему привела Россию ее имперская политика последних лет? — размышляет он в другой свой публикации («вПолитице», 10.04). К одним только санкциям: за нападение на Украину и аннексию Крыма , за вмешательство во внутренние дела других государств, за убийства и покушения на убийства, за поддержку режима Башара Асада , который не гнушается применять химическое оружие против собственного народа. Россия не просто стала парией, пострадала российская экономика: российский ВВП сократился, рубль подешевел, а реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 20%.

Дополнительные санкции принесут новые потери: акции принадлежащей «приспешнику Путина» Олегу Дерипаске компании «Русал» (крупнейшего производителя алюминия в мире) уже подешевели на 50%, кроме того, она не сможет продавать свою продукцию за границей, та же самая учесть ожидает другие российские предприятия, если те будут поддерживать агрессивную политику Путина, — констатирует Белевич.

Класс олигархов создал 20 лет назад Ельцин, которому были нужны преданные люди, управляющие прибыльными предприятиями и прессой, именно они позволили уходящему президенту «раскрутить» и посадить на кремлевский трон неизвестного преемника. В свою очередь Путин, рассказывает «Газета выборча» (10.04), запретил олигархам вмешиваться во внешнюю политику и превратил их в «кошелек» власти: они делятся с ней долей заработанных на государственных контрактах денег, прячут за границей средства самого президента, а одновременно помогают России сеять хаос на Западе, поддерживая разного рода сепаратистов и фашистов.

Однако эра олигархов подходит к концу: они больше не смогут выполнять возложенные на них Кремлем обязанности, предсказывает газета. Вашингтон своими санкциями «отправил в отставку» не только Дерипаску, Керимова, Ротенберга, Шамалова, Вексельберга, Богданова или Скоча: всех остальных 89 российский миллиардеров может в любой момент постичь та же участь. Западные бизнесмены боятся вести с ними дела и начинают в панике избавляться от акций российских компаний.

Казалось, что Россия уже вышла из кризиса, вызванного предыдущими западными санкциями, а многие эксперты указывали на растущую диверсификацию российского экспорта и внутреннюю стабильность в стране, однако, Вашингтон решил нанести новый удар, который оказался для Москвы очень болезненным, развивает тему «Госць недзельны» (11.04). Причиной введения новых санкций американцы называют дестабилизирующую политику российского государства, однако, рассматривать их следует на более широком фоне, объясняет еженедельник. Успехи Башара Асада в Сирии усилили позицию Ирана в регионе, что вызвало обеспокоенность американских союзников — Саудовской Аравии Израиля , при этом военную поддержку сирийскому президенту оказывает Москва. Кроме того, она выступает важной союзницей Китая , который ведет с Вашингтоном соперничество за роль лидера мировой торговли. Свою роль играет также американо-российская конкуренция на европейском энергетическом рынке.

Еще недавно, вспоминает издание, США были готовы предложить России партнерство, рассчитывая, что она согласится оставаться в нем на вторых ролях, однако, та стремилась обрести статус мировой державы первой категории, и поэтому американцы пошли в контратаку.

Прозвищем «Газпутин» мир наградил российского президента уже давно, но если раньше оно подчеркивало взаимосвязь кремлевской политики с российскими природными богатствами, то сейчас приобрело совсем другое звучание: газ стал ассоциироваться с ядами, пишет «Впрост» (10.04). В Великобритании при помощи российского отравляющего вещества было совершено покушение на бывшего разведчика Сергея Скрипаля, а в Сирии химическое оружие использовали силы Асада, пользующегося поддержкой Москвы.

Доказательств того, что боевые газы на сирийской территории использовали россияне, нет, делает оговорку автор статьи, однако, Дамаск создавал свои арсеналы в ту эпоху, когда он был верным союзником СССР. Кроме того, сирийский президент остается у власти лишь благодаря российской военной, политической и финансовой помощи, поэтому вина за каждое преступление его войск ложится в том числе на Россию, нанося удар по ее международной репутации.

Кремль отрицает свою связь с событиями в Солсбери и называет провокацией сообщения о химической атаке в Сирии, однако, чем громче он об этом кричит, тем меньше ему верит мир. «Мы все знаем, что за этим стояли россияне. Не потому, что у нас есть доказательства, а потому, что лишь они одни во всем цивилизованном мире могли бы решиться на нечто такое. В том, что мы так о них думаем, виноваты не они сами, а их президент, который уже давно заслужил свое прозвище», — заключает публицист.

Крупные мировые игроки могли бы остановить конфликт в Сирии, но они предпочитают «лить на него бензин», поскольку их внешняя политика взаимосвязана с внутренней: и Трамп, и Путин просто хотят повысить свои рейтинги, говорит в беседе с «Газета выборча» (11.04) бывший сопредседатель российско-польской Группы по сложным вопросам Адам Ротфельд . Путин, объясняет он, почувствовал, что в Сирии ему удастся вернуть России статус сверхдержавы, без которой не может быть решено ни одно дело в мире, и его ожидания оправдались. А в Асаде, которого он так защищает, российский президент видит самого себя — лидера страны, чей режим может пасть.

В свою очередь Трамп, как полагает собеседник газеты, решил доказать, что он занимает жесткую позицию в отношении России и может навязывать ей правила игры, не повторяя ошибок Барака Обамы, который просил Путина уговорить Асада отказаться от химического оружия.

Политолог Анджей Талага, комментируя в эфире «Польске радио» (12.04) заявление Трампа о том, что России следует приготовиться к американским ракетным атакам в Сирии, обращает внимание, что американцам приходится учитывать возможность военного ответа россиян на свою операцию. Такая ситуация — это обмен ударами между двумя ядерными державами, и Вашингтону хотелось бы избежать подобного развития событий, именно поэтому, как полагает эксперт, тот не спешит переходить к активным действиям.

События, добавляет гость радиостанции, в любой момент могут выйти из-под контроля, поскольку и российский, и американский президент остаются заложниками общественного мнения: «Представьте себе, что бы было, если бы Трамп нанес сильный удар, а россияне бы не ответили. Авторитет путинского режима пошатнется, а те, кто пользуются российским покровительством, решат, что оно ничего не стоит. Я думаю, что это гораздо более масштабная и рискованная игра, чем вся гражданская война в Сирии».

Когда Трамп победил на выборах, в российской Думе пили шампанское от радости, что «американцы выбрали деревенщину, которого Владимир Путин обведет вокруг пальца», а в Санкт-Петербурге на волне всеобщего энтузиазма местная казацкая организация присвоила американскому президенту звание почетного казака, вспоминает «Газета выборча» (12.04). Однако после того, как Трамп начал угрожать своими ракетами российским военным в Сирии, петербургский атаман решил разжаловать американца и даже торжественно сжечь его чучело.