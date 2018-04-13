Армия Израиля извинилась за панику, вызванную репетицией воздушного парада в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апреля. / ТАСС /. Армия обороны Израиля принесла извинения жителям Тель-Авива, напуганным ревом истребителей, участвовавших в репетиции к предстоящему 19 апреля воздушному параду в рамках празднования Дня независимости и 70-й годовщины страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в специальном коммюнике.

"В последние дни израильские военно-воздушные силы проводят репетиции воздушного парада ко Дню независимости Израиля в рамках ежегодной программы обучения, — говорится в документе. — Армия обороны Израиля сожалеет о вызванной панике". Военные добавили, что в ближайшие дни также в связи с репетициями воздушного парада в небе над еврейским государством будет отмечаться повышенное присутствие самолетов ВВС Израиля.

В небе над Тель-Авивом на протяжении четверти часа звучал рев двух истребителей F-15, которые отрабатывали технику высшего пилотажа. Предварительно о предстоящих учебных полётах над городом жителей никто не уведомил. «Большое количество звонков поступило от жителей города, обеспокоенных шумом самолетов в районе Тель-Авива», — констатировала пресс-служба полиции Израиля.

Канады, Великобритании и Австрии. 19 апреля в рамках празднования 70-летия Государства Израиль состоится традиционный воздушный парад Дня независимости. В нем примут участие истребители F-35 и F-16, вертолеты и транспортные самолеты национальных ВВС, а также боевые самолеты ВВС Греции Италии и военно— транспортные самолеты Польши