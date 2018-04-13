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Армия Израиля извинилась за панику, вызванную репетицией воздушного парада в Тель-Авиве
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Армия Израиля извинилась за панику, вызванную репетицией воздушного парада в Тель-Авиве 

ТАСС 1 час назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апреля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля принесла извинения жителям Тель-Авива, напуганным ревом истребителей, участвовавших в репетиции к предстоящему 19 апреля воздушному параду в рамках празднования Дня независимости и 70-й годовщины страны. Об этом сообщила армейская пресс-служба в специальном коммюнике.
"В последние дни израильские военно-воздушные силы проводят репетиции воздушного парада ко Дню независимости Израиля в рамках ежегодной программы обучения, — говорится в документе. — Армия обороны Израиля сожалеет о вызванной панике". Военные добавили, что в ближайшие дни также в связи с репетициями воздушного парада в небе над еврейским государством будет отмечаться повышенное присутствие самолетов ВВС Израиля.
В небе над Тель-Авивом на протяжении четверти часа звучал рев двух истребителей F-15, которые отрабатывали технику высшего пилотажа. Предварительно о предстоящих учебных полётах над городом жителей никто не уведомил. «Большое количество звонков поступило от жителей города, обеспокоенных шумом самолетов в районе Тель-Авива», — констатировала пресс-служба полиции Израиля.
19 апреля в рамках празднования 70-летия Государства Израиль состоится традиционный воздушный парад Дня независимости. В нем примут участие истребители F-35 и F-16, вертолеты и транспортные самолеты национальных ВВС, а также боевые самолеты ВВС Греции и Италии и военно— транспортные самолеты Польши, Канады, Великобритании и Австрии.
В День независимости в еврейском государстве традиционно проходит воздушный парад. Декларация независимости Израиля была принята 14 мая 1948 года. В 2018 году празднование 70-й годовщины создания еврейского государства официально приходится на период с вечера среды, 18 апреля, по вечер четверга, 19 апреля. Но, как указали в Минкультуры, торжественные мероприятия продлятся до вечера пятницы, когда по еврейскому календарю наступает шабат — суббота, которая по традиции должна быть днем отдыха и покоя.
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