Тереза Мэй мечтает об исчезновении России — эксперт

Запад создает образ врага в лице России и правительства Сирии , чтобы «дать себе мандат на преступления». Так полагает лидер партии «Великое Отечество» Николай Стариков

«Есть важный психологический момент: создавая образ врага, Запад дает себе мандат на преступления. Как объяснить обычному западному обывателю, что надо бомбить Сирию? Ведь это нехорошо, там погибнут люди. Поэтому создается некая идеологема: мы бомбим, но мы хорошие, потому что мы бомбим плохих», — предположил эксперт в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда»

Эксперт также объяснил последние антироссийские заявления Терезы Мэй. В одном из них британский премьер утверждала, что использование Россией права вето в ООН якобы привело к ликвидации механизма расследования химических атак в Сирии и призывала «прекратить это». По мнению Старикова, Мэй в глубине души мечтает об исчезновении России.

«Я думаю, что Тереза Мэй хотела бы закрыть глаза, потом открыть, и России чтобы не было. Чтобы мы все просто исчезли и была бы просто пустая территория. И каждый раз они открывают глаза, а мы все есть и есть. Они нам и Карла XII, и Наполеона, и Гитлера, и перестройку, а мы все как-то с этими напастями справляемся. Поэтому мы им не нравимся», — предположил эксперт.

Седьмого апреля организация «Белые каски» распространила в соцсетях информацию о якобы произошедшей в сирийском городе Дума химатаке. Официальных подтверждений произошедшего нет, однако ответственность за атаку была возложена Западом на правительство Сирии во главе с Башаром Асадом . Позже СМИ сообщили о том, что британский премьер Тереза Мэй отдала приказ направить подлодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

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