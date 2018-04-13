Российский сенатор опроверг заявление Майка Помпео 

В Совфеде прокомментировали заявление директора ЦРУ Майка Помпео о гибели нескольких сотен российских военнослужащих в Сирии. С заявлением выступил сенатор Франц Клинцевич, сообщило ИА НСН.
Мы привыкли к тому, что Запад врет. А то, что сделал Помпео, будучи директором ЦРУ, человек, который собирается стать самым главным дипломатом, самой сильной страны в мире, такая поведенческая функция противоестественна и контрпродуктивна. Удивлены, шокированы и обескуражены
— Франц Клинцевич.
Действия Помпео могут негативно сказаться на внешнеполитических отношениях с другими странами, в особенности с ядерными державами. Сенатор добавил, что «понты хорошо, пока они катятся».