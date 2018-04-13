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Российский сенатор опроверг заявление Майка Помпео
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Ответ Москвы США: россиян оставят без виски

Российский сенатор опроверг заявление Майка Помпео 

360tv.ru 35 минут назад
В Совфеде прокомментировали заявление директора ЦРУ Майка Помпео о гибели нескольких сотен российских военнослужащих в Сирии. С заявлением выступил сенатор Франц Клинцевич, сообщило ИА НСН.
Мы привыкли к тому, что Запад врет. А то, что сделал Помпео, будучи директором ЦРУ, человек, который собирается стать самым главным дипломатом, самой сильной страны в мире, такая поведенческая функция противоестественна и контрпродуктивна. Удивлены, шокированы и обескуражены
— Франц Клинцевич.
Действия Помпео могут негативно сказаться на внешнеполитических отношениях с другими странами, в особенности с ядерными державами. Сенатор добавил, что «понты хорошо, пока они катятся».
Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео во время слушаний в конгрессе заявил, что «пара сотен россиян» были убиты в Сирии в результате авиаударов. Он также добавил, что несколько недель назад Россия в Сирии столкнулась с равным себе соперником.
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