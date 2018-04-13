Лавров: Никто сейчас не должен решиться на авантюру в Сирии

Сергей Лавров: Обострение ситуации в Сирии не выгодно никому. Попытки западных стран организовать ракетные удары по арабской республике — международная авантюра. Об этом, как пишет ТАСС , заявил глава МИД

«Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому опыту, по иракскому опыту. Сейчас-то такую авантюру, я надеюсь, на нее никто не отважится. Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов в Европу, и ко многим другим проявлениям, которые совсем не нужны ни нам, ни нашим европейским соседям; которые могут радовать только тех, кто защищен океаном и рассчитывает отсидеться в процессе продолжающихся усилий растеребить весь этот регион, чтобы продолжать продвигать здесь свои геополитические проекты».