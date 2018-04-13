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Лавров: Никто сейчас не должен решиться на авантюру в Сирии
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Лавров: Никто сейчас не должен решиться на авантюру в Сирии 

Авторадио 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Обострение ситуации в Сирии не выгодно никому. Попытки западных стран организовать ракетные удары по арабской республике — международная авантюра. Об этом, как пишет ТАСС, заявил глава МИД Сергей Лавров:
«Не приведи Господь, что-то опять авантюрное будет предпринято в Сирии по ливийскому опыту, по иракскому опыту. Сейчас-то такую авантюру, я надеюсь, на нее никто не отважится. Но, тем не менее, даже незначительные эксцессы приведут опять к новым волнам мигрантов в Европу, и ко многим другим проявлениям, которые совсем не нужны ни нам, ни нашим европейским соседям; которые могут радовать только тех, кто защищен океаном и рассчитывает отсидеться в процессе продолжающихся усилий растеребить весь этот регион, чтобы продолжать продвигать здесь свои геополитические проекты».
Кроме того, в Восточную Гуту выехала миссия Организации по запрещению химического оружия для проведения экспертизы. Ранее неправительственные сирийские организации сообщили об использовании бомб с хлором при атаке на город Дума. После этого ряд западных лидеров заявили о возможности применения мер военного характера против арабской республики.
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