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Российская армия приняла на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор»
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Российская армия приняла на вооружение боевые машины поддержки танков «Терминатор» 

Свободная пресса 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Российское военное ведомство приняло на вооружение боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор».
Как передаёт ТАСС со ссылкой на информацию корпорации «Уралвагонзавод», боевая машина поддержки танков, больше известная как «Терминатор», принята на вооружение и серийно поставляется в российскую армию.
При этом отмечается, что контракт на поставку в войска БМПТ «Терминатор» был подписан российским военным ведомством и УВЗ на выставке «Армия-2017». Военным уже поставлены 10 таких машин, которые примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2018 года.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Российские военные получат танки с климат-контролем.
Справка «СП»
БМПТ «Терминатор» вооружена двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулемётом, а также противотанковым комплексом «Атака-Т». Задача машины — огневая поддержка бронетехники в наступлении, в частности, нейтрализация живой силы противника, вооруженной переносными противотанковыми средствами.
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