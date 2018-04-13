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Американцам припомнили помощь Хусейну в проведении химатаки против Ирана
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Американцам припомнили помощь Хусейну в проведении химатаки против Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американцы готовы нанести авиаудары по Сирии за предполагаемое применение химоружия в Думе, однако ранее США помогли провести серию химатак против Ирана, напомнил британский политолог, сотрудник исследовательского Института экономических отношений Великобритании Ричард Веллингс. Эти атаки которые были одними из самых разрушительных в истории, добавил он.
«Помните, когда США помогли Саддаму Хусейну, использовавшему нервнопаралитический газ против Ирана», — написал в своем Твиттер британский политолог, сотрудник исследовательского Института экономических отношений Великобритании Ричард Веллингс.
В подтверждение он привел статью Foreign Policy, в которой со ссылкой на документы ЦРУ говорится о поддержке Вашингтоном президента Ирака Саддама Хуссейна. Ему «протянули руку» несмотря на то, что он санкционировал «одну из самых тяжелых химических атак в истории», — подчеркнула газета.
Около 30 лет назад «военные и разведывательные круги в США знали и ничего не предприняли», чтобы остановить ряд гораздо более разрушительных атак с применением нервно-паралитического газа, нежели те, что видела Сирия. В 1988 году во время войны Ирака с Ираном, США со спутниковых снимков проследили, что Иран вот-вот получит важное стратегическое преимущество, используя «прореху» в обороне Ирака. Сотрудники разведки США передали Ираку местоположение иранских войск, полностью осознавая, что военные Хусейна будут атаковать химоружием, в том числе смертельным зарином, подчеркнуло издание.
Иракцы использовали горчичный газ (иприт) и зарин во время четырех наступательных операций, что помогло им перевести ход войны в свою пользу. Иран был вынужден сесть за стол переговоров, и таким образом, это обеспечило успех давней тактики администрации Рональда Рейгана в достижении победы Ирака. «Эти атаки стали последними в серии применения химических веществ, о которых администрация Рейгана знала и молчала», — подчеркнула Foreign Policy.
В дальнейшем американские чиновники настаивали, что правительство Хуссейна не предупреждало американцев о намерении использовать химоружие. Но полковник ВВС в отставке Рик Франкона, который был военным атташе в Багдаде в том самом 1988 году, подчеркнул в комментарии изданию: «Иракцы никогда не говорили нам, что они будут использовать нервно-паралитический газ. Они и не должны были. Мы уже знали», — констатировал Франкона.
Согласно недавно рассекреченным документам ЦРУ и показаниям бывших сотрудников разведки, среди которых Франкона, у США были убедительные доказательства применения химоружия Ираком, начавшееся в 1983 году, подчеркнула газета. Иран неоднократно заявлял о химатаках со стороны Ирака и хотел подать соответствующую жалобу в ООН, однако не смог предоставить «убедительных доказательств», говорится в документах ЦРУ.
Напомним, только в результате атаки с применением зарина на иракский город Халабджа, захваченный иранскими войсками, погибли около 5 тыс. человек, десятки тысяч пострадали.
Напомним, в пятницу СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп изучает разведданные для принятия окончательного решения по обстрелу Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в городе Дума.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что конкретных выводов пока не сделано. Между тем, официальный представитель премьера Великобритании сообщил, что Трамп и Мэй договорились продолжить совместную работу по выработке «международного ответа» на предполагаемую химатаку.
Мэй и Трамп «согласились с тем, что режим Асада создал образец опасной модели поведения в отношении применения химического оружия». Лондон и Вашингтон считают, что применение химоружия не должно «остаться без ответа», — подчеркнул представитель британского премьера.
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