В Анталии проходит туристический форум: одним из организаторов стал «АиФ» 

13 апреля мероприятие проводится впервые. На нем также присутствует главный редактор «АиФ-Ярославль» Вера Мартынова.
Ключевая тема мероприятия — новый подъем русско-турецких отношений. Сейчас 900 отелей в Анталии готовы принять туристов со всего мира. Только из России ожидается 6 млн человек. На открытии с приветственной речью выступил заместитель министра культуры и туризма республики Арысой Омер, а также представитель Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.
2019 год станет перекрестным годом России в Турции и Турции в России.