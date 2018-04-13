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В Анталии проходит туристический форум: одним из организаторов стал «АиФ»
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В Анталии проходит туристический форум: одним из организаторов стал «АиФ» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
13 апреля мероприятие проводится впервые. На нем также присутствует главный редактор «АиФ-Ярославль» Вера Мартынова.
Ключевая тема мероприятия — новый подъем русско-турецких отношений. Сейчас 900 отелей в Анталии готовы принять туристов со всего мира. Только из России ожидается 6 млн человек. На открытии с приветственной речью выступил заместитель министра культуры и туризма республики Арысой Омер, а также представитель Федерального агентства по туризму РФ Николай Королев.
2019 год станет перекрестным годом России в Турции и Турции в России.
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