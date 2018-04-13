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Сирийский лидер Башар Асад впервые прокомментировал угрозы со стороны Америки
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Сирийский лидер Башар Асад впервые прокомментировал угрозы со стороны Америки 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Как сообщает ливанский портал «Араби21», сирийский лидер Башар Асад впервые прокомментировал угрозы со стороны Америки, а также победу его войск и установление полного контроля над Восточной Гутой, после того, как Россия сообщила об уходе лидеров «Джейш-Аль-Ислам» из региона. Президент Сирии сделал краткое заявление на встрече с советником иранского лидера по международным вопросам Али Акбаром Велаяти, которая состоялась 12 апреля.
Говоря об обвинениях Запада в использовании химического оружия в Думе, Асад пояснил, что «с каждой победой голоса некоторых западных стран начинают звучать громче в попытке изменить ход событий».
Он также добавил: «Угрозы некоторых западных стран в отношении Сирии основаны на лжи, в качестве своих инструментов они выбрали террористические организации, действующие в стране. Они начались после освобождения Восточной Гуты, когда их ставки в этой войне с терроризмом были проиграны».
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