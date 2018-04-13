ЕС по-прежнему считает Дамаск причастным к «химатаке», заявил источник 

БРЮССЕЛЬ, 13 апр — РИА Новости. Работа экспертов по сбору данных об инциденте с химоружием в Сирии пока продолжается, но, исходя из имеющихся сведений ЕС, считает Дамаск причастным к инциденту, заявил в пятницу журналистам источник в ЕС.
"Специалисты ОЗХО пока проводят свою работу, идет процесс сбора данных, мы ждем его результатов… Имеющиеся в настоящее время сведения дают нам основания считать сирийский режим причастным к инциденту. Высказанная ранее ЕС позиция по этому событию была ясной, мы решительно осуждаем применение химоружия, а ответственные должны быть привлечены к ответственности", — сказал источник.
Ранее ЕС призвал международное сообщество незамедлительно принять ответные меры в связи с новым случаем применения химоружия в пригороде Дамаска Думе. В заявлении говорилось, в частности, что «доказательства указывают на еще одну химическую атаку режима».
В конце прошлой недели Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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