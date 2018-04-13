Росатом обсуждает с Саудовской Аравией и Узбекистаном возможность строительства АЭС

ГОРКИ, 13 апреля. / ТАСС /. Росатом обсуждает с Саудовской Аравией Узбекистаном возможность строительства в этих странах атомных электростанций. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

"Работаем в этом смысле с Саудовской Аравией, с Узбекистаном", — заявил он. Глава Росатома выразил надежду на то, что при содействии кабинета министров МИД в будущем круг стран, желающих построить электростанции при помощи российских специалистов, будет расширяться.

"Мы сейчас ведем с правительством Узбекистана обсуждение выхода на межправительственное соглашение о строительстве станции", — сказал Лихачев. «Хотя Узбекистан не является новичком, вообще говоря, в атомной отрасли — в советские времена работали исследовательские реакторы в этой республике, — но крупных атомных станций там нет», — уточнил он.

Росатом и Минэнерго Саудовской Аравии 5 октября 2017 года в Москве подписали программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. В тот же день Лихачев заявил в рамках Российской энергетической недели, что Саудовская Аравия начала процедуру выбора компании для строительства первой крупноблочной атомной станции в стране. Агентству ТАСС глава Росатома говорил, что госкорпорация «направила саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии».

29 декабря 2017 года правительства РФ и Узбекистана подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Оно определяет перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества такие направления, в частности, как строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.