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Росатом обсуждает с Саудовской Аравией и Узбекистаном возможность строительства АЭС
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Росатом обсуждает с Саудовской Аравией и Узбекистаном возможность строительства АЭС 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 13 апреля. /ТАСС/. Росатом обсуждает с Саудовской Аравией и Узбекистаном возможность строительства в этих странах атомных электростанций. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
"Работаем в этом смысле с Саудовской Аравией, с Узбекистаном", — заявил он. Глава Росатома выразил надежду на то, что при содействии кабинета министров и МИД в будущем круг стран, желающих построить электростанции при помощи российских специалистов, будет расширяться.
"Мы сейчас ведем с правительством Узбекистана обсуждение выхода на межправительственное соглашение о строительстве станции", — сказал Лихачев. «Хотя Узбекистан не является новичком, вообще говоря, в атомной отрасли — в советские времена работали исследовательские реакторы в этой республике, — но крупных атомных станций там нет», — уточнил он.
Росатом и Минэнерго Саудовской Аравии 5 октября 2017 года в Москве подписали программу сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях. В тот же день Лихачев заявил в рамках Российской энергетической недели, что Саудовская Аравия начала процедуру выбора компании для строительства первой крупноблочной атомной станции в стране. Агентству ТАСС глава Росатома говорил, что госкорпорация «направила саудовской стороне предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии».
29 декабря 2017 года правительства РФ и Узбекистана подписали Соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Оно определяет перспективными для развития взаимовыгодного сотрудничества такие направления, в частности, как строительство АЭС и исследовательских реакторов в стране, а также их поддержка на протяжении всего жизненного цикла.
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