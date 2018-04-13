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В Анталии проходит первый российско-турецкий форум гостеприимства
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В Анталии проходит первый российско-турецкий форум гостеприимства 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
13 апреля 2018 года в Анталии (Турецкая Республика) проходит первый российско-турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее». Организаторами мероприятия стали Ростуризм и министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Партнером мероприятия выступает ЗАО «Аргументы и Факты».
По словам губернатора Анталии, в прошлом году Турция приняла 4 млн 519 тысяч туристов. При этом порядка 20 тысяч россиян купили недвижимость и остались жить. По прогнозам, в этом году местные курорты посетит 6 млн россиян. Для этого здесь есть вся инфраструктура и годами наработанный опыт. Сообщается, что в России побывало 100 тысяч туристов из Турции.
По словам замруководителя федерального агентства по туризму РФ Николая Королева, сейчас на высшем уровне обсуждается вопрос об отмене, упрощении визового режима для гостей из Турции.
Отметим, что основные задачи форума — повышение уровня сотрудничества России и Турции в сфере туризма, повышение уровня доверия туристов к рынкам обеих стран и многие другие.
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