Саммит ЛАГ пройдет в Саудовской Аравии на фоне эскалации напряженности в Сирии

Среди заявленных спикеров, помимо глав государств и правительств стран Лиги — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини , специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура, эмиссары всемирной организации по Ливии и Йемену. Сам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не сможет принять участие в саммите в связи с военной операцией западных стран в Сирии.

Новый взгляд на палестинский вопрос

В центре внимания арабского саммита уже традиционно будет палестинский вопрос, который ЛАГ рассматривает как стержень всего комплекса проблем, связанных с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке. Однако в отличие от предыдущих встреч, в Дахране ее участникам придется рассматривать ее в новых условиях. В данном случае речь идет о принятом в конце прошлого года решении президента США Дональда Трампа о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим и признании этого столицей еврейского государства.

Арабские государства уже осудили этот шаг, однако на действия Вашингтона это не повлияло. Более того, уже назначена дата перевода диппредставительства США в Иерусалим — середина мая нынешнего года. В ЛАГ это решение Трампа по Иерусалиму называют «самым опасным» из принятых одним из спонсоров процесса урегулирования палестино-израильского конфликта за последние десятилетия. Руководство Палестины объявило, что будет вынуждено заморозить признание Государства Израиль в ответ на участие Трампа в церемонии открытия американского посольства в Иерусалиме.

Ситуация вокруг Палестины еще более усложнилась после начала массовых протестных акций, начавшихся три недели назад в секторе Газа. Многотысячные манифестации с требованием возвращения палестинских беженцев на родную землю на границе Израиля и палестинского анклава начались 30 марта. С тех пор в столкновениях погибли 30 палестинцев, порядка 3 тыс. пострадали.

Саудовская Аравия , принимающая саммит, намерена заручиться поддержкой стран Лиги в противостоянии главным региональным соперникам. Как ожидается, королевство будет настаивать на единой позиции ЛАГ в отношении йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы), продолжающего наносить ракетные удары по саудовской территории. Только в день подготовки саммита над небом Эр-Рияда были сбиты два баллистических снаряда. В поставках вооружения Саудовская Аравия и ее союзники обвиняют Иран, о чем неоднократно заявляли на различных площадках, в том числе ЛАГ. В этой связи саммит в Дахране поднимет вопрос о вмешательстве Тегерана в дела арабских стран.

В этом контексте интересна позиция Катара, который, как ожидается, представит глава государства эмир — шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, развивающий, в отличие от своих соседей, двусторонние отношения Ираном. Участие Катара долгое время оставалось под вопросом из-за неурегулированного с июня прошлого года дипломатического кризиса, но, как заверили в Эр-Рияде, эта тема останется в стороне от дискуссии.

Главы государств и правительств «сверят часы» по ливийскому кризису, обсудят восстановление освобожденного от террористов Ирака , проведут консультации по совместным экономическим и социальным проектам и вызовам, с которыми сталкивается регион и арабский мир. Приоритетным здесь остается совместное противодействие терроризму, а также борьба с финансированием боевиков.

Сирийский кризис

Сирийский вопрос также является одним из обязательных пунктов повестки дня последних, начиная с 2011 года, встреч на высшем уровне в рамках ЛАГ. И это даже несмотря на то, что членство самой Сирии в организации считается «замороженным», и представители официального Дамаска на саммитах не присутствуют. Тем не менее, именно методы урегулирования сирийского кризиса становятся на переговорах арабских лидеров тем камнем преткновения, который не позволяет выработать так называемую общеарабскую позицию. Отношения многих стран-членов ЛАГ к сирийским событиям если не диаметрально-противоположные, то разнятся значительно: от сотрудничества с нынешним правительством Башара Асада до его полного неприятия и поддержки вооруженной сирийской оппозиции, выступающей против Дамаска.

Несколько дней назад генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что «политическое решение является единственным возможным выходом из сложившей в Сирии ситуации». Он подтвердил, что Лига по-прежнему поддерживает территориальную целостность и независимость Сирии и объявил, что «необходимо отказаться от представлений, что возможно военное решение кризиса, основываясь на привлечении иностранных сил».

Тройственная агрессия против Сирии, которую в субботу осуществили США, Великобритания и Франция, поставила перед арабскими государствами дополнительные вопросы. В сложившейся обстановке главы государств и правительств арабских стран при всем желании не смогут уйти от обсуждения этой темы. На саммит в Дахране мир смотрит в ожидании и задается единственным вопросом: смогут ли арабские страны, при всех своих нынешних разногласиях, выступить общим фронтом, подтвердить заявленное десятилетия назад «единство арабской нации» и, таким образом, представлять реальную силу, с которой придется считаться крупнейшим международным игрокам, по крайней мере, при решении конфликтов на Ближнем, или как его еще называют, Арабском Востоке.

Ракетный удар

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США, Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. По информации ведомства, из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума