Российско-Турецкий форум гостеприимства проходит в Анталье 

Мероприятие проходит в пятницу, 13 апреля.
В программе принимают участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и предприятия туристической и гостиничной отраслей России и Турции.
В рамках форума участники обсудят программу лояльности туристов к отелям, актуальные проблемы по защите прав туристов и обеспечении их безопасности, а также сотрудничество в сфере туризма в 2018-2019 годах.
Также на мероприятии будет подписано соглашение между Федерацией отельеров Турции и Всероссийским объединением туристов.