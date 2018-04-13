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Российско-Турецкий форум гостеприимства проходит в Анталье
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Российско-Турецкий форум гостеприимства проходит в Анталье 

АиФ Санкт-Петербург 45 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мероприятие проходит в пятницу, 13 апреля.
В программе принимают участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства культуры и туризма Турецкой Республики и предприятия туристической и гостиничной отраслей России и Турции.
В рамках форума участники обсудят программу лояльности туристов к отелям, актуальные проблемы по защите прав туристов и обеспечении их безопасности, а также сотрудничество в сфере туризма в 2018-2019 годах.
Также на мероприятии будет подписано соглашение между Федерацией отельеров Турции и Всероссийским объединением туристов.
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