Российско-Турецкий форум гостеприимства проходит в Анталье

Мероприятие проходит в пятницу, 13 апреля.

В рамках форума участники обсудят программу лояльности туристов к отелям, актуальные проблемы по защите прав туристов и обеспечении их безопасности, а также сотрудничество в сфере туризма в 2018-2019 годах.

Также на мероприятии будет подписано соглашение между Федерацией отельеров Турции и Всероссийским объединением туристов.