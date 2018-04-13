Неприемлемые риски: Трамп споткнулся о решимость России в Сирии

Американцы начали буксовать

Эммануэлем Макроном. Кроме того, Трамп закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии, причем каких-либо решений пока сделано не было. Американцы раздумывают о рисках силового варианта, и здесь многое решится от разговора Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мей и президентом Франции

Все это свидетельствует о том, что Вашингтон начал откровенно буксовать, хотя причина этого не до конца очевидна. Во-первых, это можно объяснить тем обстоятельством, что в отношении Сирии и России повторился северокорейский сценарий, когда под разговоры о силовом решении данной проблемы США поиграли военной мощью и наложили на КНДР новые санкции.

Во-вторых, Россия оказала вполне очевидное противодействие, и это не могут не брать в расчет стратеги Пентагона НАТО — именно этим и вызван отказ Германии участвовать в этой авантюре, а также серьезные сомнения Великобритании и Франции.

В США прекрасно осознают риски военной операции против Сирии

Соответственно, вполне возможно, что Вашингтон ждет прибытия в район восточного Средиземноморья авианосной ударной группы во главе с авианосцем «Гэри Трумэн», в результате чего, США получат подавляющий военный перевес в этом регионе.

Впрочем, даже этот перевес — это крайне чреватый аргумент, поскольку в случае решимости России дать адекватный ответ это преимущество США приведет к тому, что ситуация может окончательно выйти из-под контроля.

Просто по той причине, что в такой ситуации нельзя будет сохранить status quo путем обмена зеркальными действиями.

В любом случае, такая «пробуксовка» начала военной операции против Сирии говорит о том, что повторения пафосного удара по авиабазе «Шайрат», как это произошло в прошлом году, на этот раз не получится. Таким образом, американцам либо придется делать шаги назад, либо идти на обострение, которое сулит очень серьезные риски для всей глобальной безопасности.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что в подобной политике Трампа существует множество скрытых причин.

Все эти события начались в рамках разговоров о встрече Путина и Трампа

«Отчасти это Трамп блефует, а отчасти пытается усилить свою переговорную позицию», — заключает Блохин.

Здесь нельзя забывать про то, что все эти события проходят в свете разговоров о том, что Трамп имеет желание провести в ближайшее время первые полномасштабные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому весь этот процесс усиления санкций, а также бряцанья кулаками возле берегов Сирии играет роль и в данном политическом процессе.

«Другой вопрос, что если бы в данном регионе не было каких-то контр-сил, способных дать адекватный ответ на американский удар, и если бы Сирия воспринималась Вашингтоном, как простое поле для бомбардировок без риска получить какой-то ответный удар, то нет сомнений, что Трамп и Пентагон давно бы начали бомбардировку», — констатирует Блохин.

Таким образом, только жесткая позиция России, а также решимость нашей страны защищать свои национальные интересы в этом регионе не дают американцам возможности применить против Сирии весь свой огромный военный потенциал.

В данной ситуации повторяется ситуация с КНДР

«Так что, все эти «раздумья» Трампа являются результатом того, что Россия заняла в этом вопросе активную позицию. Ведь есть же еще информация о том, что Москва стягивает дополнительные силы поближе к Сирии», — резюмирует Блохин.

По словам Константина Владимировича, все эти действия Москвы зародили в голове Трампа очень серьезные сомнения, которые выражаются в том, что в Вашингтоне сильно опасаются того, что американцы в Сирии могут получить громкую пощечину.

«И в таком случае у американцев будет патовое положение. Ведь в таком случае они сами начнут данный военный конфликт, получат в ответ, а все дополнительные действия будут грозить неприемлемым уроном. Соответственно, есть очень большие сомнения в том, что США смогут, грубо говоря, с достоинством выйти из данной кризисной ситуации, и это прекрасно понимают в Вашингтоне», — заключает Блохин.

К тому же, здесь напрашиваются параллели с Северной Кореей, которая в сотни раз слабее России, но, несмотря на это, с помощью своих ядерных средств, она смогла заставить Соединенные Штаты вместе с Трампом сделать шаг назад.

«У американцев против КНДР было сконцентрированы три авианосных группы, но все равно, Соединенные Штаты не посмели пойти на агрессию против данного государства. И, конечно, Трамп своим заявлением о раздумьях обесценил все предыдущие действия Вашингтона, включая и заявления будущего госсекретаря Майкла Помпео о том, что нужно проучить Сирию», — констатирует Блохин.

Таким образом, вся эта агрессивная риторика Трампа по отношению к Сирии и России споткнулась на решимость нашей страны отстаивать свои национальные интересы, а также международную законность. Ведь любой удар США по Сирии является прямой агрессией.