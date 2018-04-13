Сегодня, 13 апреля, в Анталье стартовал Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее». Организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по туризму РФ и министерство культуры и туризма Турецкой Республики.
В рамках форума участники обсудят программу лояльности туристов к отелям, актуальные проблемы по защите прав туристов и обеспечении их безопасности, а также сотрудничество в сфере туризма в 2018-2019 годах.
Также на мероприятии будет подписано соглашение между Федерацией отельеров Турции и Всероссийским объединением туристов.