13 апреля состоится Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее»

Основные задачи форума: повышение уровня сотрудничества России и Турции в сфере туризма, повышение уровня доверия туристов к рынкам обеих стран и многие другие.

Также в программе форума примут участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, более 160 Российских журналистов, предприятия туристической и гостиничной отраслей двух стран.