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13 апреля состоится Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее»
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13 апреля состоится Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее» 

АиФ Нижний Новгород 4 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Организаторами мероприятия стали Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Партнером мероприятия выступает ЗАО «Аргументы и Факты».
Основные задачи форума: повышение уровня сотрудничества России и Турции в сфере туризма, повышение уровня доверия туристов к рынкам обеих стран и многие другие.
Также в программе форума примут участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, более 160 Российских журналистов, предприятия туристической и гостиничной отраслей двух стран.
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