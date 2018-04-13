13 апреля состоится Российско-Турецкий форум гостеприимства «Шаг в будущее» 

Организаторами мероприятия стали Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) и Министерство культуры и туризма Турецкой Республики. Партнером мероприятия выступает ЗАО «Аргументы и Факты».
Основные задачи форума: повышение уровня сотрудничества России и Турции в сфере туризма, повышение уровня доверия туристов к рынкам обеих стран и многие другие.
Также в программе форума примут участие представители Федерального агентства по туризму, Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, более 160 Российских журналистов, предприятия туристической и гостиничной отраслей двух стран.