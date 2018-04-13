Система ПВО Сирии заставит США дорого заплатить в случае нападения

В свете американских угроз обрушить на Сирию сотни крылатых ракет большой интерес представляет состояние противовоздушной обороны этой арабской страны. Сведениями по этому вопросу поделился один из ведущих экспертов по сирийскому кризису Юрий Лямин.

— Долгое время считалось, что силы ПВО САР — одни из самых мощных в арабском мире.

Юрий Лямин: Действительно, создававшаяся с советской помощью система противовоздушной обороны Сирии в свое время была одной из наиболее сильных на Ближнем Востоке, так как их главным противником были грозные ВВС Израиля . Насыщенность прилегающих к Израилю и Ливану районов Сирии средствами ПВО была достаточно впечатляющей, но, к сожалению, к 2000-м годам эта система стала во многом устаревать и требовала модернизации.

К этому времени основу ПВО страны составляли советские ЗРК С-75, С-125 и С-200. Также для защиты важных объектов могли применяться ЗРК войсковой ПВО, такие как "Квадрат" и "Оса", зенитная артиллерия.

Радиолокационное покрытие обеспечивали советские обзорные РЛС 5Н84А "Оборона-14", П-12, П-18, П-35/37 и другие.

— Руководство САР, как известно, начало широкомасштабную модернизацию противовоздушной обороны.

Юрий Лямин: До 2011 г. именно модернизация ПВО была одним из основных приоритетов. В Китае закупили новейшие на тот момент РЛС JY-27, JYL-1 и Тип 120. С Россией заключили контракты на поставку ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК "Бук-М2Э", модернизированных С-125 "Печора-2М" и ЗРС С-300 ПМУ-2.

Также в добавление к полученным в середине 2000-х гг. северокорейским переносным зенитно-ракетным комплексам HT-16PGJ были приобретены наши ПЗРК "Игла-С". Таким образом предполагалось создать современную эшелонированную систему ПВО.

Однако до начала конфликта в стране Сирия получила только малую часть заказанных систем, а затем выполнение контрактов затянулось из-за политических и финансовых проблем.

Все же исполнение большинства контрактов продолжалось, но был полностью заморожен ключевой контракт на поставку ЗРС С-300, в результате Дамаск так и не обзавелся современными системами большой дальности, которые должны были заменить устаревшие С-200.

— Как война отразилась на состоянии противовоздушной обороны?

Юрий Лямин: В 2012-13 гг. боевикам удалось захватить отдельные позиции ЗРК и некоторые радарные посты, из-за чего сирийскому командованию пришлось эвакуировать ценные системы ПВО из опасных районов, что создало огромные дыры в радиолокационном покрытии и противовоздушной обороне. Фактически произошла потеря контроля над воздушным пространством некоторых территорий страны.

Компоненты системы ПВО Сирии#weapons #оружие #ПВО #Syria pic.twitter.com/wPthycgh8j— Komandante (@KomandanteS17) 13 апреля 2018 г. Надо отдать должное руководству Сирии, которое даже в самое тяжелое время продолжало поддерживать боеспособность отдельных очагов ПВО и сохраняло на боевом дежурстве многие системы. В первую очередь, это касается побережья Сирии, оно не было напрямую затронуто войной. Так, в июне 2012 г. ПВО Сирии в море вблизи провинции Латакия сбили турецкий разведчик RF-4E, а уже в марте 2015 г. над Латакией, предположительно с помощью ЗРК "Печора-2М", был сбит американский БПЛА MQ-1 Predator. Но в целом единая система ПВО Сирии фактически перестала существовать.

Ситуация стала улучшаться после начала российской военной операции в Сирии в 2015 г. и возвращения контроля над многими районами страны, что ранее контролировались боевиками. При российской поддержке произошло восстановление боевого потенциала ПВО Сирии, которое в последние месяцы начало приносить результаты. В феврале этого года при попытке израильского налета на авиабазу T4 зенитной ракетой был сбит истребитель F-16I Sufa. Это стало первой признанной потерей боевого самолета ВВС Израиля от действий противника с 1983 года.