В Париже заявили, что не будут заранее объявлять об ударе по Сирии

"Если будет принято решение об ударах, я вам не скажу. И президент республики вам не скажет. По крайней мере, он ( Эммануэль Макрон — ред.) это будет обсуждать с премьер-министром, с главой МИД и министром обороны", — сказал Кастанер в эфире телеканала BFMTV.

По его словам, объявление заранее о нанесении удара по Сирии поставит под угрозу операцию.

"Если сложатся условия для нанесения ударов, они будут нанесены. Будут информированы Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) и Сенат (верхняя палата — ред.) в нужный момент. Но важно, чтобы это было секретно, потому что на кону защита интересов Франции", — отметил Кастанер.