Британия просит зарезервировать часть воздушного пространства Кипра

АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости Великобритания в четверг направила запрос с просьбой зарезервировать для использования часть воздушного пространства Кипра , сообщил замруководителя службы по контролю за воздушным движением Харис Антониадис в интервью кипрскому телеканалу Sigma.

"Это запрос все еще находится на рассмотрении… Это не означает отмену рейсов. Ни одна авиакомпания, летающая в и из Ларнаки, не отменила график полетов", — сказал Антониадис.

Он сообщил также о значительных изменениях в воздушном пространстве Кипра с четверга.

По его словам, большая часть воздушного движения теперь отводится на запад и на юг и сужается на востоке, что приводит к частичной загруженности. «У нас есть координирующая роль, в сотрудничестве с англичанами, а также со многими авиакомпаниями, которые обеспокоены и просят предоставить дополнительную информацию», — сказал Антониадис, добавив, что служба проявляет постоянную бдительность.

Руководство британских баз заявило Кипрскому агентству новостей CNA, что не комментирует оперативное планирование.

Британские базы работают в обычном режиме и не комментируют свои оперативные действия или любые опубликованные сценарии участия в возможной войне с Сирией , заявил агентству представитель баз по печати Шон Тулли.

По его словам, ему нечего заявить.

Возле въезда на базу Акротири сейчас постоянно находятся представители иностранных агентств новостей и телевизионных станций, в том числе Sky News

Как сказал Тулли, были даны инструкции, позволяющие присутствовать СМИ за пределами входа в базы, который они используют для прямой передачи в эфире и репортажей.