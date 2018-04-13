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Британия просит зарезервировать часть воздушного пространства Кипра
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Британия просит зарезервировать часть воздушного пространства Кипра 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 13 апр — РИА Новости. Великобритания в четверг направила запрос с просьбой зарезервировать для использования часть воздушного пространства Кипра, сообщил замруководителя службы по контролю за воздушным движением Харис Антониадис в интервью кипрскому телеканалу Sigma.
"Это запрос все еще находится на рассмотрении… Это не означает отмену рейсов. Ни одна авиакомпания, летающая в и из Ларнаки, не отменила график полетов", — сказал Антониадис.
Он сообщил также о значительных изменениях в воздушном пространстве Кипра с четверга.
По его словам, большая часть воздушного движения теперь отводится на запад и на юг и сужается на востоке, что приводит к частичной загруженности. «У нас есть координирующая роль, в сотрудничестве с англичанами, а также со многими авиакомпаниями, которые обеспокоены и просят предоставить дополнительную информацию», — сказал Антониадис, добавив, что служба проявляет постоянную бдительность.
Руководство британских баз заявило Кипрскому агентству новостей CNA, что не комментирует оперативное планирование.
Британские базы работают в обычном режиме и не комментируют свои оперативные действия или любые опубликованные сценарии участия в возможной войне с Сирией, заявил агентству представитель баз по печати Шон Тулли.
По его словам, ему нечего заявить.
Возле въезда на базу Акротири сейчас постоянно находятся представители иностранных агентств новостей и телевизионных станций, в том числе Sky News.
Как сказал Тулли, были даны инструкции, позволяющие присутствовать СМИ за пределами входа в базы, который они используют для прямой передачи в эфире и репортажей.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в САР, которое сирийские власти отрицают. Кипр ранее заявлял, что не намерен участвовать в возможной операции против Сирии.
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