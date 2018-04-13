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Из Восточной Гуты с начала гумоперации вышли более 6,5 тысячи боевиков
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Из Восточной Гуты с начала гумоперации вышли более 6,5 тысячи боевиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Более 63,5 тысячи боевиков и членов их семей вышли из Восточной Гуты в Сирии после начала гуманитарной операции, сообщил в пятницу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что обстановка в Восточной Гуте нормализуется. Боевые действия в городе Дума не ведутся. В свои дома вернулись уже 410 местных жителей. Однако несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток фиксировал нарушения в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Деръа.
"Российским центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности продолжается вывод оставшейся части экстремистов незаконного вооруженного формирования "Джейш аль-Ислам" и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышли 3508 боевиков и членов их семей", — сказал он.
Все они на 86 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирии, скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца были доставлены на север провинции Алеппо. Проходя гумкоридор, боевики сдали представителям центра 19 единиц вооружения, 7,8 тысячи боеприпасов, 7 ручных гранат и 37 радиостанций.
"Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского центра по примирению враждующих сторон организован выход 63560 боевиков и членов их семей", — заключил Евтушенко.
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