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Обстановка в Думе нормализовалась
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В Минобороны рассказали о нормализации обстановки в сирийском городе Дума 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: AFP 2018 / Stringer
Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, в свои дома вернулись 250 человек, сообщает Минобороны РФ.
"Обстановка в городе Дума в Восточной Гуте нормализуется, боевые действия не ведутся, жители начинают возвращаться в свои дома и восстанавливать мирную жизнь. В свои дома вернулись 250 человек", — говорится в сообщении.
Добавляется, что для обеспечения безопасности накануне к работе приступили подразделения российской военной полиции, также работают установленные российской стороной блокпосты.
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