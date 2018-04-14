Ещё
При взрыве в секторе Газа погибли четыре палестинца
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При взрыве в секторе Газа погибли четыре палестинца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ГАЗА/МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Жертвами взрыва в секторе Газа в субботу стали четыре палестинца, по данным министерства здравоохранения анклава взрыв произошел в результате обстрела со стороны военных Израиля, однако на данный момент израильская армия удар не подтверждает.
"Четыре палестинца погибли сегодня в городе Рафаха в результате ракетного удара ВВС Израиля по мини-грузовику", — заявил РИА Новости представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.
Он добавил, что «тела погибших были доставлены в больницу аль-Наджар в городе Рафах».
В свою очередь, пресс-служба Армии обороны Израиля пока не комментирует инцидент.
РИА Новости: последние новости
Очевидцы сняли на видео отражение сирийскими ПВО ракетной атаки Трамп подогрел тревожные ожидания по Сирии новыми угрозами Российский адмирал назвал удар западных стран по Сирии плохо согласованным
 Ещё 17 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию ждет розовый понедельник»51
Чем Россия может ответить на удар США по Сирии379
Асад сделал заявление после удара США459
Москва назвала истинную цель удара по Сирии343
Турцию заподозрили в двойной игре96
Видео
02:51
Эрдоган поддержал США
Политика В мире
05:23
«Запад пытается сорвать победу РФ в Сирии»
Политика Ближний Восток
01:13
Изобрели «умный» защитный браслет
Гаджеты Наука и техника
04:28
Москва назвала истинную цель удара по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
Названа причина смерти сына Скрипаля
Происшествия
01:24
США предупредили РФ об атаке Сирии
Политика
04:28
Удары Британии по Сирии оказались провальными
Оружие Армия
05:43
Что будет с рублем после атаки на Сирию
Рынки
04:56
Путин назвал хронические проблемы Москвы
Политика Новости Москвы
05:28
Асад сделал заявление после удара США
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение