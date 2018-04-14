При взрыве в секторе Газа погибли четыре палестинца

"Четыре палестинца погибли сегодня в городе Рафаха в результате ракетного удара ВВС Израиля по мини-грузовику", — заявил РИА Новости представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.

Он добавил, что «тела погибших были доставлены в больницу аль-Наджар в городе Рафах».