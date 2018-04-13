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При столкновениях с израильской армией в Газе ранили 30 палестинцев
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При столкновениях с израильской армией в Газе ранили 30 палестинцев 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
ГАЗА, 13 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Не менее 30 палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильской армией в пятницу на границе с сектором Газа, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.
"Тридцать мирных палестинцев были ранены в столкновениях с израильской армией на границах сектора Газа, один из них получил серьезное ранение на востоке города Хан-Юнис", — завил Ашраф аль-Кедра.
Он добавил, что десять медицинских работников получили отравление от «газовых бомб», от которых пострадал медицинский пункт на востоке от Хан-Юниса.
Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения», начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.
Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.
Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
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