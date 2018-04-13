Число раненных палестинцев на границе с Газой превысило 360 человек

ГАЗА, 13 апр — РИА Новости, Тарек Альян. Число палестинцев, получивших ранения в ходе столкновений в пятницу с израильской армией на границе с сектором Газа, возросло до 363 человек, в числе пострадавших есть медики и журналисты, заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра. Ранее сообщалось о 130 раненых.

"Количество раненых на границе с сектором Газа возросло до 363 человек, среди них 14 медиков и журналистов, трое раненых находятся в тяжелом состоянии", — заявил аль-Кедра.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около 10 тысяч палестинцев.

Протестные акции под общим названием «Великий марш возвращения», начавшиеся в конце марта, палестинцы намерены продолжать до середины мая. По последним данным, с начала столкновений погибли более 30 палестинцев, пострадали около 3 тысяч, из них более тысячи ранены боевыми пулями.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.