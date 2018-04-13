«Бастион», способный остановить войну в Сирии: чем можно сдержать США

Эксперты рассказали о главном боевом козыре Дамаска в противостоянии с Америкой

США не спешат реализовывать заявленные на весь мир угрожающие планы нанести ракетные удары по Сирии за фейковую химатаку в городе Дума . Очевидно что-то пошло не так в расчетах Вашингтона. Какие обстоятельства притормозили самую мощную в мире военную машину? Мы с помощью экспертов попытались разобраться в этом.

В прошлом году после подобного «химического» инцидента в Хан-Шейхуне эсминцы США выпустили по сирийскому военному аэродрому 59 крылатых ракет «Томогавк». По оценкам наших военных, до цели долетели 23 ракеты. Куда упали остальные — не известно. По некоторым сведениям, Пентагон тогда предупредил российских коллег о возможном ударе. Якобы именно поэтому последствия были незначительны, и авиабаза быстро восстановила работу.

Спустя год ситуация повторяется. Опять после провокации с химоружием в ней без всяких доказательств обвинили Дамаск и пригрозили ракетами. Вблизи сирийских берегов замечен тот же эсминец «Дональд Кук», который участвовал в прошлогоднем ударе. К нему спешат эсминцы «Портер» и «Лабун». Все с «Томогавками». Но есть одно отличие. Предвидя ход событий, российская сторона в лице начальника Генштаба Валерий Герасимова еще в середине марта беспрецедентно жестко предупредила, что будет сбивать посланные по Сирии ракеты, которые могут угрожать жизни находящихся в этой стране на законном основании российских военнослужащих. А главное, что мы не ограничимся уничтожением пущенных ракет, но и ударим по их носителям — кораблям и самолетам.

Штатам дали понять, что игры закончились. Сегодня практически в каждой сирийской воинской части есть российские военные советники. Они находятся при штабах дивизий и корпусов, работают в главных органах управления сирийской армии. Где гарантия того, что при ракетном обстреле они не пострадают? И Россия этого допустить не может. И значит, задействует все военные средства, имеющиеся в распоряжении нашего контингента в Сирии. А в этом арсенале есть комплекс, который ни США, ни их союзники никак не могут игнорировать при планировании военных ударов. Речь о береговом ракетном комплексе «Бастион» со сверхзвуковой крылатой ракетой П-800 «Оникс» (по классификации НАТО SS-C-05 Stooge).

В прошлый раз эти комплексы не использовались. Но ситуация изменилась. Сегодня дивизионы «Бастионов» прикрывают российские военные базы Тартус и Хмеймим. И главное: несколько дивизионов таких комплексов были переданы Сирии.

Может ли «Бастион» нарушить планы американских стратегов? Вполне. Дело в том, что от его противокорабельных ракет невозможно защититься. «Бастион» способен отогнать от берега любые военные корабли США на расстояние 300 км и более. Пущенные с этих кораблей на такой дальности дозвуковые «Томагавки» будут «пилить» до целей более 20 минут, все время находясь в прицеле зенитных ракетных систем дальнего действия С-400, что неминуемо ведет к уничтожению этих целей. А в Сирии есть еще зенитные ракетно-пушечные комплексы ближнего действия — «Панцирь-С1», которые добивают все, что движется в радиусе 20 км и на высотах до 15 км.

По оценкам военных экспертов, оперативная переброска в Крым в 2014 году «Бастиона» предотвратила появление в Черном море военно-морской эскадры кораблей США и НАТО. К тому же «Бастион» — мобильный комплекс. Его перемещение трудно отследить разведке. При этом он может быть готов к пуску ракет «Оникс» уже через пять минут после получения команды. В одной батарее 12 пусковых установок на колесном шасси. Каждая везет по две противокораблеьных ракеты, неубиваемых никакой ПРО. Две такие ракеты, каждая с 300-килограммовой боевой частью, способны потопить фрегат. Для авианосца их потребуется до пяти.

Сама ракета тоже обладает уникальными возможностями. Ее скорость в несколько раз превышает скорость звука. Она активно маневрирует. Летит над самой водой. Все это максимально затрудняет ее обнаружение и наведение на нее противоракет.

И еще одной «изюминкой» снабдили «корабельную смерть» разработчики. Они внедрили в системы самонаведения элементы искусственного интеллекта. В результате пущенные залпом ракеты могут обмениваться в полете информацией и координировать действия. Ракеты классифицируют цели по важности и выбирают наиболее оптимальный вариант ее уничтожения. В базе данных ракетных компьютеров есть все ракурсные «радиоэлектронные портреты» всех чужих кораблей, в том числе стран НАТО.

Ракеты не обманешь. В авианосной группе, насчитывающей более десятка кораблей различного класса, они выберут самую важную и наиболее опасную цель и поразят именно ее. «Стая» ракет исключит двойной удар по одной и той же цели. Разработчики защитили электронную начинку ракет от возможного воздействия средств радиоэлектронной борьбы вероятного противника. Они научили ракеты обманывать любую ПВО и ПРО, в том числе систему AEGIS американских эсминцев.

Сегодня «Бастионы» надежно защищают Калининградский анклав, Крым, Камчатку, Курилы и другие регионы страны от возможных атак с моря.

«Бастионы» — не единственное военное средство для отрезвления горячих голов. В Средиземном море у нас есть еще отряд кораблей и подлодок с ракетами «Калибр». Есть и авиагруппа, пусть и в сокращенном составе, но перебросить с юга России в Сирии авиационное подкрепление — дело недолгое. В том числе — гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Генштаб, наверняка, такие планы имеет в виду, но пока, очевидно, считает их реализацию преждевременными в расчете на здравомыслие американских партнеров.

Ну, а если все же, к примеру, американский или французский корабль рискнут зайти в зону поражения «Бастиона и произведут пуск ракет? Ясно, что такой корабль будет потоплен. Никто из военно-морских экспертов „КВ“ в этом не сомневается. Против ракет „Оникс“ защиты пока не придумано. И что в этом случае ждет мир дальше? Полномасштабная война на Ближнем Востоке? Военное столкновение между США и Россией? Думается, при всей антироссийской истерии на Западе желающих увидеть конец света нет.