Американские военные самолеты провели разведку вблизи российских баз в Сирии

Речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах американских ВМС P-8A Poseidon, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II.

Семь американских военных самолетов провели разведку в восточном Средиземноморье недалеко от побережья Сирии , где располагаются российская авиабаза Хмеймим и база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Об этом говорят данные мониторинга полетов военной авиации, опубликованные в Twitter-аккаунте Mil Radar.

Речь идет о шести противолодочных патрульных самолетах американских ВМС P-8A Poseidon, вылетевших с авиационной базы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, а также о самолете радиоэлектронной разведки ВМС США EP-3E Aries II, который вылетел с базы, расположенной на греческом острове Крит.

Ранее американские СМИ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, сообщили, что в Белом доме рассматривают в качестве целей для ударов в САР восемь объектов. В списке потенциальных для атаки целей находятся два военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, которое якобы имеет отношение к производству химоружия.

По сообщениям американской администрации, президент США Дональд Трамп пока не принял решения о нанесении удара по Сирии. В настоящий момент в Белом доме рассматривают разные варианты как по способу ответа, так и по его времени. Сам глава Соединенных Штатов в четверг сообщил, что не говорил, когда будет нанесен удар по САР, однако, по словам Трампа, это может произойти «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Эскалация напряженности вокруг Сирии произошла на фоне сообщений о применении химического оружия в сирийской Думе . Запад обвинил в этой атаке официальный Дамаск

В свою очередь офицеры химзащиты и российские военнослужащие исследовали город Дума. Представители РФ осмотрели местные больницы, пообщались с жителями и не обнаружили никаких следов отравлений.