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В Саудовской Аравии пройдет саммит ЛАГ
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В Саудовской Аравии пройдет саммит ЛАГ 

РИА Новости 1 час назад
ДАХРАН (САУДОВСКАЯ АРАВИЯ), 15 апр — РИА Новости. Саммит ЛАГ (Лига арабских государств) пройдет в воскресенье в саудовском городе Дахран на фоне эскалации ситуации в Сирии.
Как ожидается, на встречу на высшем уровне в восточную провинцию саудовского королевства прибудет большинство глав государств, входящих в панарабскую организацию. Темами встречи традиционно станут самые актуальные для Ближнего Востока проблемы, такие как ситуация в Ливии, Йемене и палестинских территориях.
Особое внимание на заседании будет уделено ситуации в Сирии после ракетных обстрелов правительственных объектов на ее территории вооруженными силами США, Британии и Франции.
Мнения арабских государств в отношении этой атаки резко разделились: в поддержку ударов ожидаемо выступили Катар, Саудовская Аравия, а также другие члены ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). С осуждением ракетных ударов выступили Ливан, Алжир и Ирак.
МИД Ирака призвал Лигу арабских государств выработать в ходе работы саммита четкую позицию в ответ на ракетные удары США и их союзников по Сирии.
Свое сожаление по поводу обострения ситуации вокруг Сирии выразил генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абуль Гейт. По его словам, ответственность за ухудшение ситуации в этой стране несут все вовлеченные в кризис стороны.
Саммит Лиги арабских государств пройдет в небольшом городе на восточном побережье страны Дахране, а не в столице, как планировалось ранее. Причины переноса встречи в верхах ее организаторы не объяснили. В связи с чем ряд наблюдателей связали это решение с недавними попытками обстрелами Эр-Рияда баллистическими ракетами со стороны йеменских повстанцев хуситов. Однако, по словам собеседника РИА Новости в МИД Саудовской Аравии, перенос места саммита вызван проходящими в этой части страны учениями 24 государств «Совместный щит залива-1». Как ожидается, в понедельник по окончании встреч в верхах главы государств будут наблюдать за финальной частью учений и военным парадом.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Лига арабских государств объединяет 22 страны. Штаб-квартира этой панарабской организации находится в Каире.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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