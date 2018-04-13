Бусейна Шаабан: мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она начнется

Бусейна Шаабан так прокомментировала американские угрозы в адрес Сирии: «Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она начнется». Она добавила, что освобождение Восточной Гуты определило решающий момент в войне в Сирии.

Д-р Бусейна Шаабан в интервью для «Аль-Маядин» рассказала о психологической войне, которая ведется в последнее время. Запад хочет продемонстрировать свою власть после провала. Она добавила, что зарубежные страны платят деньги, чтобы причинить зло государству-члену ООН

الدكتورة #بثينة_شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، ضيفة النشرة المسائية؛ تابعونا الآن! pic.twitter.com/cJDKZeoLKp

— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 11 апреля 2018 г.

​Д-р Бусейна Шаабан — гость нашего вечернего эфира

Г-жа Шаабан отметила, что результаты войны в Сирии привели к противоположному эффекту, который противоречит западной политике. Существует ось, против которой направлена западная политика. Шаабан сообщила, что «в эту ось входят Россия, Китай , Сирия и »Хезболла" . Это альянс будущего».

Советник президента САР заявила, что США своими угрозами в адрес Сирии пытаются поднять свою значимость и добиться поставленных целей. Между сирийскими союзниками продолжаются консультации, и они не бросят Сирию, как того хочет Вашингтон.

По словам Бусейны Шаабан, ось сопротивления обладает определенными возможностями и действует спокойно, не поддаваясь американским запугиваниям и угрозам. В заявлениях Белого дома, Министерства обороны Госдепартамента звучат серьезные противоречия.

Г-жа Шаабан подчеркнула, что правила игры поменялись в пользу Дамаска: «Сегодня мы намного сильнее, чем раньше».

Победа Сирии изменит карту региона и мира, а Израиль, который стремится продлить войну в Сирии, станет самым крупным проигравшим.

Советник президента САР подчеркнула, что Сирия и Россия подготовились после недавнего авиаудара по аэропорту Тифор. Шаабан сообщила, что Дамаск и его союзники на стороже, и что Израиль — главный зачинщик агрессии против Сирии.

В ответ на заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о возможном участии его страны в нападении на Сирию, Бусейна Шаабан заявила, что бен Салман участвует в войне в Сирии с 2011 года, оказывая финансовую поддержку и вооружая террористов. Она добавила, что некоторые арабские страны стали израильскими пособниками, что провоцирует амбиции других стран в отношении Сирии.

Шаабан назвала Францию Великобританию главными странами ЕС , выступающими против Сирии. Кроме того, она призвала Дамаск отказаться от любых отношений с Турцией , которая пролила достаточно сирийской крови.