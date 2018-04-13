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Бусейна Шаабан: мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она начнется
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Бусейна Шаабан: мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она начнется 

ИноСМИ 23 минуты назад
Фото: ИноСМИ
Советник президента Сирийской арабской республики (САР) по политическим и информационным вопросам д-р Бусейна Шаабан заявила, что ее страна не боится войны и будет к ней готова, если она начнется. Она подчеркнула, что Сирия и Россия подготовились после недавнего авиаудара по аэропорту Тифор. Шаабан сообщила, что Дамаск и его союзники на стороже, и что Израиль — главный зачинщик агрессии против Сирии.
Бусейна Шаабан так прокомментировала американские угрозы в адрес Сирии: «Мы не боимся войны и будем к ней готовы, если она начнется». Она добавила, что освобождение Восточной Гуты определило решающий момент в войне в Сирии.
Д-р Бусейна Шаабан в интервью для «Аль-Маядин» рассказала о психологической войне, которая ведется в последнее время. Запад хочет продемонстрировать свою власть после провала. Она добавила, что зарубежные страны платят деньги, чтобы причинить зло государству-члену ООН.
الدكتورة #بثينة_شعبان، المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية، ضيفة النشرة المسائية؛ تابعونا الآن! pic.twitter.com/cJDKZeoLKp
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) 11 апреля 2018 г.
​Д-р Бусейна Шаабан — гость нашего вечернего эфира
Г-жа Шаабан отметила, что результаты войны в Сирии привели к противоположному эффекту, который противоречит западной политике. Существует ось, против которой направлена западная политика. Шаабан сообщила, что «в эту ось входят Россия, Китай, Сирия и »Хезболла". Это альянс будущего».
Советник президента САР заявила, что США своими угрозами в адрес Сирии пытаются поднять свою значимость и добиться поставленных целей. Между сирийскими союзниками продолжаются консультации, и они не бросят Сирию, как того хочет Вашингтон.
По словам Бусейны Шаабан, ось сопротивления обладает определенными возможностями и действует спокойно, не поддаваясь американским запугиваниям и угрозам. В заявлениях Белого дома, Министерства обороны и Госдепартамента звучат серьезные противоречия.
Г-жа Шаабан подчеркнула, что правила игры поменялись в пользу Дамаска: «Сегодня мы намного сильнее, чем раньше».
Победа Сирии изменит карту региона и мира, а Израиль, который стремится продлить войну в Сирии, станет самым крупным проигравшим.
Советник президента САР подчеркнула, что Сирия и Россия подготовились после недавнего авиаудара по аэропорту Тифор. Шаабан сообщила, что Дамаск и его союзники на стороже, и что Израиль — главный зачинщик агрессии против Сирии.
В ответ на заявления наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана о возможном участии его страны в нападении на Сирию, Бусейна Шаабан заявила, что бен Салман участвует в войне в Сирии с 2011 года, оказывая финансовую поддержку и вооружая террористов. Она добавила, что некоторые арабские страны стали израильскими пособниками, что провоцирует амбиции других стран в отношении Сирии.
Шаабан назвала Францию и Великобританию главными странами ЕС, выступающими против Сирии. Кроме того, она призвала Дамаск отказаться от любых отношений с Турцией, которая пролила достаточно сирийской крови.
В заключение Шаабан сказала, что президент Сирии Башар Асад всегда был сильным и спокойным лидером.
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