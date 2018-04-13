Почему Турция покупает у России комплексы С-400?

Интервью с ректором стамбульского Университета имени Кадира Хаса, профессором Мустафой Айдыном (Mustafa Aydın)

Polskie Radio: Мы беседуем с Вами во время конференции, посвященной ситуации в Закавказье и роли, которую играют там крупные игроки, это одна из тем, которыми Вы занимаетесь. Какие шаги, на Ваш взгляд, предпримет в этом и других регионах Путин в ближайшие шесть лет? Чего от него можно ожидать?

Мустафа Айдын: Если не произойдет каких-то геополитических перемен, статус-кво на Кавказе и масштаб влияний в регионе будет Россию устраивать. После войны с Грузией в 2008 году Москва закрепилась в Южной Осетии и в Абхазии , обрела влияние в Армении : она скупила в этой стране практически все, что имело экономическую ценность. Россия контролирует этот регион при помощи различных конфликтов. Если ситуация не изменится, россияне, скорее всего, не предпримут новых операций, они будут довольствоваться тем, что у них уже есть, но если Москва почувствует, что страны региона или Запад ей угрожают, она может перейти к агрессии, как в 2008 или 2014 году.

— События в Грузии, а потом на Украине стали для Вас неожиданностью?

— Что касается Грузии, то в 2008 году большинство экспертов (я был в их числе) предвидели возникновение конфликта, мы ожидали его с 2007 года.

— Значит, Вы ожидали такого развития событий и даже его предсказывали?

— Да, многие эксперты, уже годом ранее говорили, что такой конфликт возникнет. Россия вела себя в отношении Грузии провокационно, она хотела довести ее до предела, чтобы, когда грузины совершат ошибку, вмешаться в их внутренние дела. Так в итоге и произошло. Россияне давили на Грузию, прижали ее к стене, та была вынуждена отреагировать, тогда они нанесли удар. Мы предвидели, как будет выглядеть развитие событий. Однако потом ситуация начала меняться очень быстро.

Что нас удивило, так это реакция Запада, вернее, отсутствие реакции со стороны США и других западных стран.

То, что произошло в 2008 году, привело к событиям 2014 года. Конечно, мы не ожидали, что Россия аннексирует именно Крым , это было неожиданно. Однако Россия решилась на такое вторжение, которое мы видели на Украине, именно потому, что НАТО и Запад не отреагировали на ситуацию с Грузией. Я не думал, что россияне нападут на Крым, но предполагал, что они решат вновь применить вооруженные силы.

— Есть ли сейчас какой-то регион, на который Вы бы советовали обратить внимание?

— Сейчас? На Кавказе и в регионе Черного моря ситуация более-менее стабилизировалась: россияне получили то, что хотели. Можно предположить, что если не возникнет новых проблем, угроз, то статус-кво сохранится. Нестабильной остается ситуация на Украине, там сохраняется напряженность, происходят столкновения. В какой-то момент это может привести к появлению нового конфликта. Россияне, судя по всему, недовольны тем, чего им удалось добиться на Украине. Если появится возможность что-то предпринять, они ей воспользуются.

— В Грузии остается тема границ, вернее, их передвижения?

— Я не думаю, что в Грузии может вспыхнуть конфликт. Россияне стараются помешать Тбилиси изменить геополитический расклад. Ситуация останется такой, как сейчас.

— Как Вы оцениваете действия России в Сирии : чего добиваются россияне, чего можно от них ожидать?

— Россия увидела, что она может предпринять операцию в Сирии, и воспользовалась этим. Американцы не хотели участвовать в военном конфликте, отправлять туда военных. Их уход с этой территории выглядел довольно сумбурно, в итоге в 2015 году там появились россияне. Россия старалась прочно закрепиться в Сирии. Уже сейчас она получила в длительное пользование несколько баз. Ясно, что она собирается остаться в этой стране и после окончания конфликта.

Благодаря своему присутствию в Сирии Москва стала важной силой в восточном бассейне Средиземного моря и на всем Ближнем Востоке. Ей очень повезло: ее сирийская операция заставила глобальных игроков забыть о Крыме. До этого России постоянно напоминали о проблеме полуострова, но Москве удалось отвлечь внимание, теперь оно сосредоточено на Сирии, а не на Крыме. Это выгодно Кремлю.

Россияне активно подключились к ситуации, они ведут сотрудничество с сирийским режимом, а также с Турцией Ираном , энергично занимаются формированием союзов. Кроме того, Россия создала и запустила так называемый Астанинский процесс, направленный на урегулирование ситуации в Сирии.

— В последнее время наблюдатели уделяют много внимания отношениям между Москвой и Анкарой . Можно ли ожидать активизации их сотрудничества?

— Отношения между Россией и Турцией охватывают все новые сферы: в них есть экономический и военный компонент (продажа вооружений), ведется взаимодействие в области энергетики (поставки газа, трубопроводы), сейчас россияне собираются строить в Турции атомную электростанцию.

Я думаю, сотрудничество будет развиваться. Конечно, два года назад были проблемы, возникла очень серьезная конфликтная ситуация, когда Турция сбила российский самолет, нарушивший турецкое воздушное пространство. Я думаю, что обе страны извлекли из этого урок. Сейчас российские самолеты летают вблизи Турции очень осторожно, а та тщательно обдумывает, как реагировать на такого рода ситуации.

— Есть еще военное сотрудничество, при этом Турция остается одним из важнейших членов НАТО.

— Покупка комплексов С-400 — это, как утверждает турецкое руководство, временная мера. Турция ведет переговоры о закупке систем противовоздушной обороны с несколькими странами, в том числе с США и консорциумом компаний из Франции Италии . Анкара хочет создать свою собственную систему.

Однако переговоры и сам процесс займут как минимум два года. На этот период Турции придется купить какие-то вооружения. Правительство выбрало российский ракетный комплекс, который, как говорят россияне, обойдется нам дешевле всего. Кроме того, Россия готова выделить кредит на его покупку.

Ситуация, конечно сложная, ведь, как мы знаем, С-400 несовместимы с натовскими системами. Они в каком-то смысле будут использоваться параллельно для зашиты небольшого фрагмента территории в течение непродолжительного периода, пока Турция занимается созданием своей системы ПВО и ПРО.

Однако переговоры все еще продолжаются. Правительство, правда, объявило, что все уже решено и подписано, но я знаю, что у россиян сейчас нет достаточного количества комплексов на продажу и денег, чтобы выделить Турции кредит на их покупку. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.