Глава Пентагона не намерен спекулировать на слухах об ударе США по Сирии

В четверг, 12 апреля, на слушании Комитета по вооруженным силам министр обороны США Джеймс Мэттис по-военному скупо ответил на вопрос, когда США намерены ударить по Сирии.

— Президент решения не принял, — ответил Мэттис, прервав дальнейшие расспросы словами о том, что спекулировать на теме не намерен.

#SecDef Mattis & Gen. Dunford (@thejointstaff) testify at #HASC — LIVE online here: https://t.co/zkTqmHNt25 pic.twitter.com/Of1Ryy3KKr

— CSPAN (@cspan) 12 апреля 2018 г.

Уклончивость военного министра объяснима, ведь накануне после грозных заявлений о готовности развязать едва ли не очередную войну в Сирии, Трамп написал в Twitter, что никаких сроков бомбежек Сирии не называл, и вообще, у США в сирийском регионе есть достижения побольше, но их никто не замечает и не благодарит Америку.

— Никогда не говорил, когда произойдет атака на Сирию. Может быть очень скоро или совсем не скоро! В любом случае Соединенные Штаты с моей Администрацией проделали большую работу по избавлению региона от боевиков. Где наше «Спасибо Америке?», — недоумевает американский президент.

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