В Минобороны опровергли информацию о ранении российского офицера в Думе

Информация о ранении в сирийской Думе российского офицера не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник в Дамаске сообщило, что во время поездки в Думу сотрудников ООН один из сопровождавших их российских офицеров получил ранение.

"Информация российского издания «Коммерсант» о якобы ранении в населенном пункте Дума российского офицера не соответствует действительности", — сообщили в центре по примирению.

В ведомстве пояснили, что 17 апреля во время рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в Думу произошла перестрелка представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами.

"В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было", — подчеркнули в Центре.