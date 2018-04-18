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В Минобороны опровергли информацию о ранении российского офицера в Думе
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В Минобороны опровергли информацию о ранении российского офицера в Думе 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Информация о ранении в сирийской Думе российского офицера не соответствует действительности. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник в Дамаске сообщило, что во время поездки в Думу сотрудников ООН один из сопровождавших их российских офицеров получил ранение.
"Информация российского издания «Коммерсант» о якобы ранении в населенном пункте Дума российского офицера не соответствует действительности", — сообщили в центре по примирению.
В ведомстве пояснили, что 17 апреля во время рекогносцировочной поездки сотрудников ООН в Думу произошла перестрелка представителей сирийских органов безопасности с неизвестными лицами.
"В результате перестрелки получил легкое ранения сирийский сотрудник безопасности. Российских военнослужащих на месте инцидента не было", — подчеркнули в Центре.
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