В лаборатории боевиков в Думе нашли гексамин для производства химоружия

"В ходе обследование химической лаборатории боевиков были обнаружено в большом количестве вещество гексамин, что является еще одним доказательством, что боевики занимались изготовлением химоружия", — сказал Родионов. Он добавил, что это вещество используется в изготовлении взрывчатки, но и для производства боевых отравляющих веществ типа зорин.