СМИ рассказали, куда отправляются выведенные из Восточной Гуты боевики 

ДАМАСК, 13 апр — РИА Новости. Отряд из 500 боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", воевавший в Восточной Гуте под Дамаском, готовится отравиться в Йемене, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, террористы планируют нелегально перебраться из Сирии в Саудовскую Аравию, откуда уже направятся воевать в Йемен.
Вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты при освобождении города Дума осуществлялся в последнюю очередь. Террористов с их семьями вывозили в город Джараблус на севере провинции Алеппо.
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