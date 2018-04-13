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СМИ рассказали, куда отправляются выведенные из Восточной Гуты боевики
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СМИ рассказали, куда отправляются выведенные из Восточной Гуты боевики 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ДАМАСК, 13 апр — РИА Новости. Отряд из 500 боевиков радикальной группировки "Джейш аль-Ислам", воевавший в Восточной Гуте под Дамаском, готовится отравиться в Йемене, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на собственный источник.
По данным источника, террористы планируют нелегально перебраться из Сирии в Саудовскую Аравию, откуда уже направятся воевать в Йемен.
Вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из Восточной Гуты при освобождении города Дума осуществлялся в последнюю очередь. Террористов с их семьями вывозили в город Джараблус на севере провинции Алеппо.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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