Отец мальчика из Думы готов опровергнуть применение химоружия

«Никаких следов поражения химоружия у моего сына не было, он был немного напуган, но здоров. Я и моя семья готовы свидетельствовать в любой точке мира, хоть в Женеве, хоть в Нью-Йорке , что не было никакого применения химического оружия», — заявил мужчина в общении с журналистами.

Ранее 11-летний сын Диаба в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о своем задействовании в постановочных съемках видео о якобы имевших место химатаках правительственных войск в Думе . По словам подростка, за свою работу он получил еду — «финики и печенье».

"Мы уже имеем этот репортаж с субтитрами. Мы его распространим среди стран-членов (Совбеза ООН — прим. «РГ»), а на ближайшем заседании Совета Безопасности еще найдем возможность, как его показать на экране", — заявил дипломат.