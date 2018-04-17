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Делегация ВОЗ вошла в сирийскую Думу
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Делегация ВОЗ вошла в сирийскую Думу 

BFM.RU 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Делегация Всемирной организации здравоохранения вошла в сирийский город Дума в сопровождении министра здравоохранения страны Низара Языджи. Об этом сообщил осведомленный источник РИА Новости.
«Делегация Всемирной организации здравоохранения некоторое время назад вошла в Думу в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Языджи», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ВОЗ направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химоружия, после чего обещала скорректировать свои заявления.
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