Делегация ВОЗ вошла в сирийскую Думу

Делегация Всемирной организации здравоохранения вошла в сирийский город Дума в сопровождении министра здравоохранения страны Низара Языджи. Об этом сообщил осведомленный источник РИА Новости.

«Делегация Всемирной организации здравоохранения некоторое время назад вошла в Думу в сопровождении министра здравоохранения Сирии Низара Языджи», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ВОЗ направила делегацию в сирийскую Думу для оценки медицинской обстановки в связи с вероятным применением там химоружия, после чего обещала скорректировать свои заявления.