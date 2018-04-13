Из Восточной гуты за сутки вывели 3,5 тысячи боевиков и членов их семей

"За истекшие сутки по гуманитарному коридору через пункт пропуска «Мухайям Аль-Вафедин» было выведено 3 508 боевиков и членов их семей. Вышедшие перевезены на 86 автобусах на север провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении всего маршрута их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон. Также колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Уточняется, что всего с 1 апреля из города Думы были вывезены 17 тысяч 12 боевиков и членов их семей. За выводом можно следить на официальном сайте Минобороны РФ в режиме реального времени.

"Всего с начала операции в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 170 тысяч 152 человек", — добавляется в сообщении.

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