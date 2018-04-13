Эксперты Bellingcat назвали «крайне вероятным» применение химического оружия в Думе

Международная экспертно-журналистская группа

Bellingcat , проанализировав видео и фотоматериалы из Сирии , пришли к выводу, что применение химического оружия в (Восточная Гута) является «крайне вероятным». Специалисты предположили, что на жилой дом в городе был сброшен газовый баллон, наполненный хлором.

Эксперты установили, что крупный баллон со сжиженным газом того же типа, что применялся и в предыдущих атаках с воздуха, судя по визуальным материалам, был замечен в верхней части здания в Думе , в котором задокументировано множество погибших.

Со ссылкой на открытые источники специалисты Bellingcat отмечают, что общее количество погибших в результате атаки — 34 человека. Из них 23 тела были обнаружены на первом этаже жилого дома, 10 — на втором этаже и одно — на лестничной площадке между вторым и третьим этажами.

"Авиаспоттеры сообщили о двух вертолетах Ми-8, направлявшихся на юго-запад со стороны авиабазы Думейр в направлении Думы за 30 минут до химической атаки. Вскоре после атаки над Думой наблюдались два вертолета Ми-8", — говорится в публикации международной экспертно-журналистской группы.

При этом специалисты подчеркивают, что ранее сирийские власти уже прибегали к подобному способу, когда они использовали вертолеты Ми-8 для сброса баллонов с хлором на районы, подконтрольные оппозиции.

В это же время в Bellingcat поставили под сомнения достоверность сообщений о применении в Думе зарина. Специалисты считают маловероятным, что жидкий яд находился внутри баллонов для сжиженного газа.

"Сообщения о применении зарина могут объясняться тяжестью симптомов, применением незадокументированного боеприпаса или применением другого отравляющего вещества, симптомы воздействия которого можно перепутать с последствиями применения зарина", — добавили эксперты.

Ранее американские СМИ сообщили

о том, что в распоряжении США оказались образцы крови и мочи, взятые у пострадавших во время предполагаемой химатаки в Думе. В этих анализах обнаружили хлор и нервно-паралитическое отравляющее вещество.

9 апреля в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

объявили

о том, что военные врачи посетили медицинское учреждение Думы, «где не обнаружили у находящихся на излечении признаков химического отравления или воздействия отравляющих веществ».

О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска , сообщили 7 апреля сразу несколько неправительственных организаций, включая сирийскую гуманитарную организацию «Белые каски», которая известна своей непримиримой позицией по отношению к правительству президента Сирии Башара Асада

"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии", — заявил глава «Белых касок» Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС. В ряде других сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором. Неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в Сети шокирующие фото— и видеоматериалы с места трагедии.