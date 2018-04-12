Главы ХМАО и сирийского Хомса подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов

Меморандум предусматривает, в частности, установление прямых связей между компаниями, создание совместных предприятий и представительств, обеспечение условий для участия хозяйствующих субъектов в проводимых сторонами ярмарках, выставках и других мероприятиях. Также предполагается «обмен информацией по различным направлениям торгово-экономических отношений, потребностям в сырье, комплектующих, готовых изделиях и возможностям встречных поставок материальных ресурсов».

Среди других форматов сотрудничества — обмен делегациями и специалистами в различных областях торгово— экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной деятельности, рассмотрение перспектив сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах между хозяйствующими субъектами.

"Мы предполагаем, что сирийской стороне будут интересны наши возможности в области энергетики — как в добыче углеводородов, их переработке и производстве, так и в области электроэнергии", — сказала Комарова журналистам. Она отметила, что в составе делегации присутствует руководитель компании, которая занимается сетевым электроснабжающим хозяйством. «Мы полагаем, что это крайне важно и необходимо для экономики Сирийской Арабской Республики», — добавила губернатор. Комарова также напомнила, что в ХМАО «колоссальные возможности в области деревообработки и производства товаров из древесины, а в Сирии дефицит, плюс речь идет о восстановлении хозяйства».

"Кроме того, мы обратили внимание, что здесь (в Хомсе) очень мощный университет, больше 120 тыс. учащихся. У нас тоже хорошая [образовательная] база. Хотя нам еще расти до такого рода показателей, но это колоссальные возможности для обмена студентами, аспирантами, учеными, и это направление именно из тех, которые строят базу для развития обеих сторон, поэтому для нас это тоже крайне интересно", — подтвердила Комарова.

На вопрос ТАСС о том, какие именно компании из Югры могли бы принять участие в нефтегазовых проектах в Хомсе, губернатор ответила: «Я полагаю, что практическая каждая, если учитывать опыт и возможности каждой из стран. Все будет зависеть от рынка и от того, что здесь предложат для недропользователя хозяева территории и недр».

Скорее мир, чем война

На встрече с сирийским коллегой Комарова поблагодарила за приглашение посетить Хомс и закрепить отношения регионов в соглашении о сотрудничестве. «Действительно, отношения между нашими странами имеют большую историческую перспективу. Так получилось, что в эти трудные годы для Сирийской Арабской Республики РФ остается с сирийским народом», — сказала она.

"Сирия проходит сейчас очень тяжелые испытания, но мы ждем окончательной победы над боевиками и закрепления мира", — продолжила глава Югры. Она сообщила, что ей известно о «личном вкладе Барази в переговорах о судьбах тех, кто участвует в боевых действиях», а также о его «личном участии в оказании гуманитарной помощи гражданам». «Мои земляки тоже участвуют в гуманитарных миссиях для сирийского народа, и сейчас мы привезли небольшой груз для детей, школьников», — отметила она.

Комарова также поделилась личным наблюдением: «Когда мы ехали из Бейрута в Хомс, я обратила внимание на мирное поведение людей». «Люди без опаски стоят на обочине дороги и „голосуют“, чтобы доехать до нужного им места. Я подумала, что это скорее мир, чем война», — призналась она.

Со своей стороны Барази заявил, что «сирийский народ знает, какие у него верные друзья — это русский народ». «Русская помощь была безгранична: и экономическая, и военная, и в других областях», — сказал он. Чиновник сообщил, что здание региональной администрации «было под контролем террористов в 2013 году, но было освобождено». «Весь Хомс сейчас свободен и контролируется государством», — подтвердил он.

Пример, которому последуют

На встрече с губернатором Хомса Саблин отметил, что приезд Комаровой — первый визит какого-либо российского губернатора в Сирию с начала военного конфликта в стране. «Я надеюсь, что это будет первый пример, и за время работы нашей группы по связям Госдумы с парламентом Сирии каждый российский регион получит своего „побратима“ в Сирии», — добавил он. По словам политика, «это позволяет дружить людям, общаться друг с другом представителям культуры, творческой интеллигенции».