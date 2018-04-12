Итальянские правоцентристы осудили односторонние действия в отношении Сирии

Кандидат в премьер-министры Италии от правоцентристской коалиции Маттео Сальвини заявил в четверг о недопустимости односторонних действий в отношении Сирии

«В том, что касается Сирии, даже подтверждая обязательства верности Атлантическому союзу, мы решительно выступаем с осуждением любых односторонних действий в отношении Сирии», — заявил он на брифинге в Квиринальском дворце.

Пресс-конференция состоялась после встречи делегации правоцентристов в составе партий «Лига», «Вперёд, Италия» и «Братья Италии» с президентом страны Серджо Маттареллой в рамках второго тура консультаций, проводимых им в целях формирования правительства.