Россия заявила о шести нарушениях режима перемирия в Сирии за сутки 

Россия сообщила о шести нарушениях режима перемирия в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
По имеющимся данным, российская часть представительства совместной с Турцией комиссии зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия.
Турецкая сторона заявила о двух нарушениях в провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации в Сирии.