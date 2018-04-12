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Россия заявила о шести нарушениях режима перемирия в Сирии за сутки
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Россия заявила о шести нарушениях режима перемирия в Сирии за сутки 

RT на русском 1 час назад
Россия сообщила о шести нарушениях режима перемирия в Сирии за сутки, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны.
По имеющимся данным, российская часть представительства совместной с Турцией комиссии зафиксировала случаи стрельбы в провинциях Дамаск, Алеппо и Латакия.
Турецкая сторона заявила о двух нарушениях в провинции Идлиб.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение ситуации в Сирии.
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