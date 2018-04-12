Ещё
Российские депутаты передали подарки детям освобожденного квартала Хомса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские депутаты передали подарки детям освобожденного квартала Хомса 

РИА Новости 1 час назад
ХОМС, 12 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Делегация в составе российских депутатов Госдумы и губернатор Югры Натальи Комаровой посетила отреставрированную школу в квартале Аль-Ваэр в сирийском городе Хомс. Детям вручили наборы с необходимым для обучения предметами, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в центре социальной защиты в Хомсе наша делегация передала подарки, собранные жителями Ханты-Мансийского округа. Среди получивших подарки — дети беженцев и примирившихся боевиков", — сказал российским журналистам Комарова.
В центре социальной защиты на базе общеобразовательной школы делегацию встретили детские музыкальные группы, которые продемонстрировали гостям традиционное сирийское гостеприимство в национальном музыкальном сопровождении.
"Я был в Сирии, когда наши военные из российского Центра по примирению враждующих сторон помогали освободить Аль-Ваэр — это была тяжелая работа, сопряженная с риском, но благодаря их усилиям и сирийским друзьям мы видим, что квартал возвращается к мирной жизни. Мы рады, что сегодня есть возможность передать детям подарки", — рассказал российским журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин.
В первой половине дня в четверг российская делегация в рамках своего официального визита в Сирию посетила промышленный городок Хассия в провинции Хомс, где сирийская сторона продемонстрировала производственные возможности в области машиностроения и производства генераторов и элементов ветреных мельниц.
Представители российской и сирийской сторон выразили заинтересованность в наращивании взаимоотношений между странами.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Посольство России: информация о перехвате сообщения из Сирии неубедительна США ждут от ОЗХО доказательств применения химоружия в Сирии, заявил Мэттис СМИ сообщили о прибытии на Крыт двух американских самолетов разведки
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники253
Суд изменил приговор Улюкаеву193
США положили глаз на Северный морской путь172
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии188
Зюганов попал в реанимацию117
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение