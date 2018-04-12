Российские депутаты передали подарки детям освобожденного квартала Хомса

"Сегодня в центре социальной защиты в Хомсе наша делегация передала подарки, собранные жителями Ханты-Мансийского округа. Среди получивших подарки — дети беженцев и примирившихся боевиков", — сказал российским журналистам Комарова.

В центре социальной защиты на базе общеобразовательной школы делегацию встретили детские музыкальные группы, которые продемонстрировали гостям традиционное сирийское гостеприимство в национальном музыкальном сопровождении.

Дмитрий Саблин. "Я был в Сирии , когда наши военные из российского Центра по примирению враждующих сторон помогали освободить Аль-Ваэр — это была тяжелая работа, сопряженная с риском, но благодаря их усилиям и сирийским друзьям мы видим, что квартал возвращается к мирной жизни. Мы рады, что сегодня есть возможность передать детям подарки", — рассказал российским журналистам координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии, председатель патриотической платформы "Единой России"

В первой половине дня в четверг российская делегация в рамках своего официального визита в Сирию посетила промышленный городок Хассия в провинции Хомс, где сирийская сторона продемонстрировала производственные возможности в области машиностроения и производства генераторов и элементов ветреных мельниц.

Представители российской и сирийской сторон выразили заинтересованность в наращивании взаимоотношений между странами.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>