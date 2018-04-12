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Швеция внесла в СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатак в Сирии
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Швеция внесла в СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатак в Сирии 

ТАСС 43 минуты назад
ООН, 12 апреля. /ТАСС/. Швеция подготовила новый проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН о создании механизма по расследованию химических атак в Сирии, а также отправке в страну миссии, которая позволит прояснить ситуацию с имевшимися в распоряжении Дамаска арсеналами боевых отравляющих веществ. Об этом заявил в четверг журналистам постоянный представитель страны при ООН Улоф Скуг.
По его словам, в предложенном Стокгольмом тексте выражается поддержка Миссии по установлению фактов (МУФ) ОЗХО, которая уже направилась в Сирию для проверки утверждений о новой химической атаке в городе Дума в окрестностях Дамаска. Кроме того, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу будет поручено стать посредником в переговорах членов Совета Безопасности о создании «беспристрастного механизма для установления виновных и обеспечения ответственности» за применение отравляющих веществ в ходе конфликта в Сирии, сообщил дипломат.
Он отметил, что проект резолюции также предусматривает отправку в Сирию «миссии по разоружению высокого уровня», которая «попытается раз и навсегда решить все остающиеся вопросы», касающиеся программы разработки химического оружия Дамаска, а также позволит установить, остались ли в стране незадекларированные ранее боевые отравляющие вещества.
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