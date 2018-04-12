Ведущий Fox News усомнился в виновности Асада в применении хлора в Сирии 

Ведущий Fox News Такер Карлсон усомнился в заявлениях американских политиков о применении войсками Сирии химического оружия (хлора) в городе Дума.
Когда политики поголовно начинают поголовно соглашаться по всем вопросам, это знак того, что произойдет что-то неумное. Хотя бы потому, что не осталось никого, кто задавал бы скептические вопросы. А мы должны бы быть скептиками. Начиная с атаки отравляющим газом. Все говорят, что Асад убил этих детей. Но знают ли это они на самом деле? Нет, они это выдумывают. У них нет ни малейшего понятия о том, что произошло. Тем более, обе стороны располагают оружием, сказал Карлсон.
Подробности — в авторской передаче Такера Карлсона (видео переведено и озвучено «Ридусом»).
Ранее США обвинили сирийские войска в применении в городе Дума химического оружия. Теперь Белый дом готовится к военному удару по военным объектам САР, правительственным учреждениям и, возможно, дворцу президента Сирии Башара Асада.
Ответственность за химическую атаку в Думе Госдеп возложил не только на правительство Сирийской Республики, но и на Россию, поскольку Москва поддерживает режим Асада.
Россия в свою очередь поставила под сомнение сообщения западных политиков о применении сирийской армией химического оружия. Кроме того, в ночь на 9 апреля ВВС Израиля нанесли удар по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс.