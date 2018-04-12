Премьер Италии пообещал логистическую поддержку США в случае Сирии, пишут СМИ

Италия не примет участия в потенциальных военных действиях в Сирии , но предоставит союзникам по НАТО логистическую поддержку, передаёт агентство Agenzia Nova со ссылкой на источники в офисе премьер-министра страны Паоло Джентилони

Как пишут СМИ, соответствующее решение принято главой правительства после серии телефонных переговоров по вопросу сирийского кризиса.

Среди собеседников Джентилони, отмечает агентство, была канцлер Германии Ангела Меркель , в разговоре с которой он осудил нарушения прав человека в арабской республике и вероятное применение химического оружия в Восточной Гуте.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийской правительственной армией.