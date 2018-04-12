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США ждут от ОЗХО доказательств применения химоружия в Сирии, заявил Мэттис
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США ждут от ОЗХО доказательств применения химоружия в Сирии, заявил Мэттис 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. США ждут доказательств применения химоружия в сирийской Думе от экспертов ОЗХО, хотя уверены, что оно было, заявил в четверг глава Пентагона Джеймс Мэттис.
"Я уверен, что химическая атака имела место. И мы ждем реальных подтверждений. ОЗХО пытается направить своих инспекторов туда, возможно, в течение недели. Но мы не узнаем от команды ОЗХО, если им удастся туда попасть, если режим их туда допустит, кто это сделал. Они могут только сказать, нашли ли они доказательства или нет. И с каждым днем доказать (применение химического вещества) становится все сложнее, это нестойкий газ", — сказал он на слушаниях в профильном комитете конгресса.
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